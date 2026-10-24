Di fronte all’aumento dei costi dell’energia dovuti ai conflitti in corso e all’instabilità in Medio Oriente, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in Kuwait per incontrare l’emiro Sheikh Misha’al Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. Nel corso del bilaterale, alla presenza del principe ereditario e del primo ministro, si è discusso di alcuni tra i temi fondamentali dello scenario attuale.

In un post sui social, il premier ha dichiarato che il vertice si è concentrato su «investimenti, energia, infrastrutture e difesa». Meloni ha riferito che Italia e Kuwait hanno adottato «un Piano d’azione che individua le priorità strategiche e definisce le linee di sviluppo della cooperazione bilaterale per il periodo 2027-2030».

«Abbiamo inoltre affrontato le principali questioni regionali, soffermandoci sulla sicurezza delle rotte marittime e sul rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo», ha aggiunto il presidente del Consiglio.

La questione dell’energia

Secondo quanto riportato da fonti di Palazzo Chigi, l’emiro del Kuwait ha dato la sua disponibilità a prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8 nelle scorse settimane dopo l’appello del governo per contenere l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e tutelare famiglie e imprese. Un segnale, questo, «della solidità delle relazioni tra Italia e Kuwait e della capacità del governo italiano di promuovere un dialogo costruttivo con i partner strategici, traducendo il confronto diplomatico in misure di rilievo per cittadini e sistema produttivo».

Tutti gli accordi sottoscritti tra Italia e Kuwait

Oltre al Piano d’azione 2027-2030, Italia e Kuwait hanno siglato altri tre accordi. Uno è un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo degli investimenti diretti tra l’Agenzia Ice e l’Autorità del Kuwait. Vi è anche una lettera di intenti tra Leonardo Spa e il ministero della Difesa dello Stato del Golfo riguardo allo sviluppo di capacità di difesa e alla cooperazione industriale. Infine, un protocollo d’intesa tra l’Arma dei carabinieri e la guardia nazionale del Paese mediorientale che copre i settori della consulenza e della formazione.