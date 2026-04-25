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Francesco Borgonovo
2026-04-25

Tivù Verità | Covid, parlano gli esperti di Robert Kennedy Jr

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Francesco Borgonovo intervista Mary Holland e Brian Hooker, membri dell’associazione di Robert F. Kennedy Jr. e ascoltati anche dalla Commissione Covid italiana. Dalla gestione della pandemia ai lockdown, dalla censura al ruolo di OMS e Big Pharma.

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A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossili

A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossili
Silvia Salis (Ansa)
Svolta verso il fondamentalismo green per la Salis: niente spazi comunali per aziende «ad alta impronta di carbonio».

Siccome per la sinistra il cittadino è scemo e il consumatore lo è ancora di più, a Genova hanno scoperto come risolvere il problema del riscaldamento globale: vietando le pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubblici.

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silvia salis
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Stretta su lame e cortei violenti. Punto per punto, ecco le novità del decreto Sicurezza

Stretta su lame e cortei violenti. Punto per punto, ecco le novità del decreto Sicurezza
(Ansa)
Le teste calde delle manifestazioni potranno essere trattenute per massimo 12 ore.

Oltre alle norme sui rimpatri oggetto di polemiche nei giorni scorsi, il decreto Sicurezza 2026 approvato ieri alla Camera introduce un ampio pacchetto di misure, che spaziano su vari temi.

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Mattarella firma i «rimpatri a pagamento»

Mattarella firma i «rimpatri a pagamento»
Sergio Mattarella (Ansa)
Approvato il provvedimento «correttivo» dell’emendamento che ha fatto imbizzarrire il Colle: non saranno coinvolti solo gli avvocati, ma il principio resta. Diventa legge il decreto Sicurezza: ecco che cosa contiene.

Via libera ufficiale al decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso. La firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata ieri a un giorno dalla scadenza per la conversione in legge dopo una complicata negoziazione con l’esecutivo.

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Gli sgravi fiscali valgono 120 miliardi

Gli sgravi fiscali valgono 120 miliardi
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Il 23% dei contribuenti, perlopiù dipendenti e pensionati, paga oltre il 65% dell’Irpef e sorregge tutto il welfare. E la bellezza di 11,3 milioni di cittadini non versa le tasse.

Il 23% dei contribuenti, perlopiù lavoratori dipendenti e pensionati, paga oltre il 65% dell’Irpef e in questo modo sorregge tutto il welfare, dalle varie forme di assistenza alla sanità pubblica di cui usufruiscono, tutti coloro - italiani e non - che però rimangono ai margini della fiscalità.

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