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Stefano Piazza
2026-06-17

Il virus della corruzione contagia anche le democrazie

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Il virus della corruzione contagia anche le democrazie
iStock

Il nuovo indice di Transparency International fotografa un fenomeno globale: mentre gli Stati fragili restano i più esposti, anche l’Occidente registra un deterioramento. Quando cala la fiducia nelle istituzioni, vacillano crescita e democrazia.

Per anni la corruzione è stata considerata un problema tipico dei Paesi poveri, delle dittature o delle nazioni segnate da guerre e instabilità politica. Un fenomeno lontano dalle democrazie occidentali, dotate di istituzioni solide, magistrature indipendenti e sistemi di controllo consolidati. Il nuovo rapporto analizzato da Visual Capitalist e basato sul Corruption Perceptions Index di Transparency International racconta però una realtà diversa e più preoccupante: la corruzione continua a rappresentare una minaccia globale e, soprattutto, sta tornando a crescere anche nei Paesi più sviluppati.

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Piano Casa, +20% di famiglie aiutate

Piano Casa, +20% di famiglie aiutate
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Per l’Ance, le risorse toccheranno i 10 miliardi entro il 2034, ma il settore chiede tempi certi. Salvini verso la nomina del commissario. Venerdì il decreto approderà in Aula.

Con il Piano Casa l’acquisto e l’affitto diventano accessibili per il 20% di famiglie in più, anche se ancora c’è parecchio da fare, perché gli interventi sono concretamente realizzabili e finanziariamente sostenibili solo in alcune aree.

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Dimmi La Verità | Andrea de Bertoldi (Lega): «Nuova proposta di legge per professionisti»

Dimmi La Verità | Andrea de Bertoldi (Lega): «Nuova proposta di legge per professionisti»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 giugno 2026. Il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, presidente dei Liberali Cristiano Democratici, illustra la sua proposta di legge per i professionisti.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioni

FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioniplay icon

Accordo Usa-Iran, petrolio in calo, Fed più silenziosa, deepfake elettorali, caso Platner, Newsom sotto indagine e nuovi dubbi democratici su gas e petrolio.

sergio giraldo frontpage
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«Arcuri per un anno si è controllato da solo»

«Arcuri per un anno si è controllato da solo»
Domenico Arcuri (Imagoeconomica)
Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, sulla commessa da 1,25 miliardi di mascherine farlocche: «Non abbiamo potuto fare verifiche perché la normativa, in deroga per via dell’emergenza, attribuiva unicamente al commissario questa funzione».

Chi cerca, trova: più la commissione Covid va a fondo sulla gestione dell’emergenza pandemica, coordinata dalla premiata ditta Pd & Movimento 5 stelle che allora governava l’Italia, più emergono opacità.

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