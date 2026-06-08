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Giorgio Gandola
2026-06-08

Kimi Antonelli sbanca il Principato e umilia ancora la Ferrari di Elkann

Kimi Antonelli sbanca il Principato e umilia ancora la Ferrari di Elkann
Kimi Antonelli (Ansa)
Il diciannovenne italiano primo a Monaco davanti alla Rossa di Hamilton e alla Red Bull di Hadjar. È il più giovane della storia a trionfare nello storico Gran premio. Ritiro per Verstappen e Leclerc.

Chiamatelo Ayrton Antonelli. Oggi Kimi è troppo poco, il nomignolo va a picco nel porto di Montecarlo mentre il baby fenomeno italiano conquista tre volte in meno di 24 ore il gran premio più prestigioso, difficile e folle del mondo. Prima la pole, poi la partenza da missile, infine la ripartenza sontuosa dopo safety car che annichilisce definitivamente Lewis Hamilton (Ferrari) e Isak Hadjar (Red Bull).

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«Con Vannacci un’intesa è impossibile»

«Con Vannacci un’intesa è impossibile»
Riccardo Molinari (Ansa)
Il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari: «Siamo incompatibili con uno che inneggia alla Decima Mas, dobbiamo rappresentare il Nord. L’Ue parla solo di armi e ci condanna alla dipendenza energetica da altri Paesi».
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«Trump ora considera Israele come un ostacolo alla pace»

«Trump ora considera Israele come un ostacolo alla pace»
John Bolton (Ansa)
L’ex consigliere John Bolton: «Il presidente sta perdendo la guerra con l’Iran anche sul piano economico. L’incontro con Xi non ha portato a nulla. Un raid a Cuba è improbabile».

John Bolton, consigliere per la sicurezza dello Stato nel primo mandato di Donald Trump, non è molto fiducioso sulla possibile fine dei conflitti che infiammano l’Occidente. E parla di sconfitta in corso degli Stati Uniti, fino a questo momento, in Medio Oriente.

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In Gran Bretagna vietato bloccare gli assassini se hanno la pelle scura

In Gran Bretagna vietato bloccare gli assassini se hanno la pelle scura
Keir Starmer (Ansa)
A pochi giorni dal delitto Nowak, una commissione d’inchiesta appura che un killer guineano non fu fermato prima di uccidere in virtù di criteri etnici. I medici: «Invitati a ridurre il numero di pazienti “coloured”».

Il 13 giugno 2023, a Nottingham, Valdo Calocane, originario della Guinea Bissau, ha accoltellato a morte Barnaby Webber, Grace O’Malley-Kumar e Ian Coates. Li ha massacrati, scrissero gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Dopo gli accoltellamenti, Calocane ha rubato il furgone di una delle vittime e lo ha usato per investire i Wayne Birkett, Sharon Miller e Marcin Gawronski, che avevano l’unica colpa di passare per strada in quel momento. Non li ha uccisi, ma ha provocato loro lesioni gravissime e in alcuni casi permanenti.

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Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 giugno

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Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 giugno con Carlo Cambi

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