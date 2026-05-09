Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore» play icon

Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson.