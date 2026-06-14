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Gianluca De Maio
2026-06-14

La 1000 Miglia saluta Brescia e guarda già al Centenario

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La 1000 Miglia saluta Brescia e guarda già al Centenarioplay icon
Si è chiusa la 99ª edizione della Freccia Rossa, tra paesaggi italiani e auto d'epoca. Il successo è andato agli argentini Juan e Margarita Tonconogy, che riportano il loro nome nell'albo d'oro dopo sei anni di dominio di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.
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1000 miglia 2026
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Convegno sull’IA spostato: è giallo

Convegno sull’IA spostato: è giallo
Alessandro Giuli (Ansa)
Mistero sulla sala, concessa dal Mic e poi tolta, per la conferenza sull’enciclica del Papa. Per «Dagospia», lo stop sarebbe stato causato dall’arrivo di Thiel. Mai stato in agenda.

Secondo il popolare sito Dagospia, il convegno organizzato a Roma l’11 giugno scorso dall’Associazione Gioberti per discutere dell’enciclica Magnifica Humanitas, che papa Leone XIV ha dedicato alla tutela dell’umanità nel tempo dell’Intelligenza artificiale, doveva essere l’occasione per un ritorno a Roma di Peter Thiel, il fondatore di Palantir, al centro delle polemiche per le sue esternazioni sull’Anticristo.

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giuli convegno
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La scommessa dei privati su SpaceX deve svegliare il mercato italiano

La scommessa dei privati su SpaceX deve svegliare il mercato italiano
Ansa
La sfida di Elon Musk può stimolare l’industria tecnologica nostrana, ancora sottovalutata.

Risparmiatori e gestori del risparmio italiani stanno valutando la quotazione avviata il 12 giugno di SpaceX, guidata da Elon Musk, sul Nasdaq, lo scenario nel breve periodo di entrata in Borsa di decine di altre aziende tecnologiche negli Stati Uniti nonché il possibile valore prospettico finanziario della possibile strutturazione di una esoconomia, cioè ciclo del capitale extraterrestre con impatto amplificante su quello terrestre. Qui un mio parere.

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Gli Usa finanziavano biolaboratori in Ucraina

Gli Usa finanziavano biolaboratori in Ucraina
Tulsi Gabbard (Ansa)
Altro che bufala russa: Tulsi Gabbard, direttrice dimissionaria dell’intelligence, ha diffuso carte che provano gli investimenti con soldi dei contribuenti in 120 strutture nelle quali si manipolavano patogeni pericolosi. Quaranta di esse nel Paese di Volodymyr Zelensky.

Nuove prove di finanziamenti di lunga data da parte del governo degli Stati Uniti a oltre 120 laboratori biologici in più di 30 Paesi sono stati forniti in questi giorni da Tulsi Gabbard, il direttore dimissionario dell’Intelligence nazionale (Dni).

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Sorpresa, l’euro digitale non sarà gratis

Sorpresa, l’euro digitale non sarà gratis
iStock
Il testo uscito dal Parlamento Ue parla di una vera e propria moneta della banca centrale con corso legale. Ci saranno costi sia per chi lo utilizza sia per i commercianti che ricevono il pagamento. La Bce non potrà identificare chi effettua la transazione.

L’euro digitale non sarà un regalo della tecnologia come dice la narrazione degli eurolirici. Un’applicazione sul telefonino e via, il futuro servito in tavola. Invece no. A sorpresa, l’euro digitale non sarà gratis.

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