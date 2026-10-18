Papa Leone torna all’Angelus dopo l’operazione: «Eravamo tristi»

Papa Leone XIV è tornato ad affacciarsi dal Palazzo Apostolico per recitare l’Angelus, per la prima volta dopo il ricovero e l’intervento chirurgico. In Piazza San Pietro erano presenti circa 15.000 persone, molte delle quali hanno raccontato ai microfoni dell’Ansa la propria emozione nel rivedere il Pontefice.

«Dopo che abbiamo saputo della sua disavventura siamo venuti a salutarlo», ha spiegato Paolo Raignoli, 52 anni, arrivato da Cremona. «Pensavamo di non vederlo», ha raccontato Maurizio Tresoldi, 65 anni, dalla Lombardia. «Sono emozionato, come si può non emozionarsi?», ha aggiunto.

Tra i presenti anche Susie Maffia e Frank La Batto, entrambi sessantenni e arrivati dal Massachusetts: «Eravamo tristi!». Al termine del discorso domenicale, il Papa ha ringraziato tutti per la vicinanza ricevuta. Un gesto che ha commosso anche Gabriella Castiglioni, dalla provincia di Varese: «Ci ha fatto piacere, e anche commuovere!».