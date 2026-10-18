Pillole di galateo | Come si servono le bevande a tavola

Da non perdere
Cuciniamo insieme | Rose di mele
È iniziata la stagione delle mele – per la verità si trovano sempre – ma, all’inizio dell’autunno portano profumo e dolcezza sulle nostre tavole. In Appennino si coltivano le mele antiche: le annurche in Campania, sui Sibillini le mele rosa…
Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli
Il Pontefice ha lasciato il Policlinico dopo l’intervento al polmone affrontato in settimana. All’uscita ha sorriso e salutato i fedeli accorsi per attenderlo.
Roma, tensione al corteo degli studenti: cassonetti rovesciati e bandiere Usa e Israele bruciate
Momenti di tensione in via Marmorata durante la manifestazione: alcune persone incappucciate hanno rovesciato cestini e cassonetti. Lanciati petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine.
Non Sparate sul Pianista | Borletti Buitoni: «Il Quartetto è la coscienza musicale di Milano»
Ilaria Borletti Buitoni, presidente della Società del Quartetto di Milano, presenta la nuova stagione. E racconta il lavoro che si nasconde dietro a ogni concerto, tra la perdita della vocazione artistica della borghesia, la burocrazia dei fondi e il mondo…
Guerriglia e attacchi ai poliziotti. Gli studenti giocano per la sinistra
Dopo l’appello di Ilaria Salis (Avs) a mobilitarsi come in Francia, i giovani incendiano le piazze contestando il governo con la scusa delle scuole fatiscenti. A Torino pietre sugli agenti, nella Capitale blitz al ministero.
Tutta La Verità | Belpietro: «Via il prosciutto dalle mense per compiacere i musulmani»
Mentre gli studenti vanno in piazza (manipolati da sinistra e sindacato), c'è chi pensa a togliere il maiale dalle mense scolastiche: è l'ennesimo segno di sottomissione. Sostenuto da chi si ostina a negare la realtà e a non vedere i…
Trump scarica Kiev a tre settimane dal voto
Trump compra il gasolio di Putin e la crisi con Kiev esplode. I soldi di Musk alle midterm, la perquisizione a Ilhan Omar, l’Iran si riarma.