Pillole di galateo | Come si servono le bevande a tavola

Cuciniamo insieme | Rose di mele
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Cuciniamo insieme | Rose di mele

È iniziata la stagione delle mele – per la verità si trovano sempre – ma, all’inizio dell’autunno portano profumo e dolcezza sulle nostre tavole. In Appennino si coltivano le mele antiche: le annurche in Campania, sui Sibillini le mele rosa…

Cronaca

Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli

Il Pontefice ha lasciato il Policlinico dopo l’intervento al polmone affrontato in settimana. All’uscita ha sorriso e salutato i fedeli accorsi per attenderlo.