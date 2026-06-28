Cuciniamo insieme | Trenette caprino e fagiolini

Ci siamo ispirati a un classico: il pesto che prevede oltre al basilico, fagiolini e patate. Ebbene, ecco una variazione che mette in rilievo sapori ancora più freschi e vegetali in una preparazione gustosa, semplice e rapida, adatta a contrastare la calura estiva. E che rende omaggio a un «figlio» dell’orto sempre un po’ negletto e che invece ha non solo ottime proprietà nutrizionali, ma anche inflessioni di gusto di accentuata piacevolezza: i fagiolini.Ingredienti – 360 gr di trenette di grano italiano integrali, 160 gr di fagiolini, 180 gr di formaggi caprini, una decina di foglie di menta, 4 o 5 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, sale, pepe, olio extravergine di oliva qb.Procedimento – Iniziate mondando i fagiolini, lavateli e poi fateli a pezzetti non troppi piccoli. In una capace pentola metteteli a lessare in acqua leggermente salata. In una padella versate un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e fate stemperare i caprini che avrete sminuzzato. Trascorsi 4 minuti buttate la pasta nella stessa pentola dei fagiolini e aiutandovi con un po’ di acqua di cottura della pasta stemperate ben bene i caprini sino a ridurli a crema. Sminuzzate le foglie di menta. Scolate pasta e fagiolini assieme e passateli in padella nella crema di caprino. Aggiustate di sale e di pepe, se serve anche con un altro giro di olio extravergine di oliva, aggiungete la menta sminuzzata e abbondate formaggio grattugiato e servite.Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di mondare i fagiolini.Abbinamento – Data la freschezza del piatto abbiamo pensato a un bianco valdostano sapido e soave: la Petite Arvine. In alternativa Pigato del Ponente ligure o Bianchetta genovese.