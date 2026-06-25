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Matteo Giusti
2026-06-25

Venezuela devastato da un terremoto. Oltre 30.000 dispersi, ansia per gli italiani

Venezuela devastato da un terremoto. Oltre 30.000 dispersi, ansia per gli italiani
Ansa
Si aggrava a ogni minuto il bollettino di morti e feriti del sisma. Il nostro ambasciatore: «Al momento non ci sono connazionali».

Una doppia scossa, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda di magnitudo 7.5, hanno devastato il Venezuela colpendo il Paese sudamericano a un minuto di distanza l’una dall’altra.

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Il macabro record dei Paesi Bassi: l’eutanasia per un bimbo under 12

Il macabro record dei Paesi Bassi: l’eutanasia per un bimbo under 12
iStock
Il ministro della Salute conferma l’omicidio: il piccolo soffriva di una grave malattia.

Eutanasia per un bambino di meno di 12 anni. Una notizia che nessuno vorrebbe mai leggere e che invece nelle scorse ore, per la prima volta, è arrivata dai Paesi Bassi.

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Il video reportage dal «Giorno della Verità»

Il video reportage dal «Giorno della Verità»play icon

Il racconto per immagini della giornata dedicata al confronto tra imprese, manager e istituzioni. Un dietro le quinte che ripercorre i principali momenti dei panel e gli interventi dei protagonisti.

il giorno della verità
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Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto

Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto
Politecnico di Milano (iStock)
A fine mese scade il bando Pnrr anche se il vero nodo resta la velocità dei cantieri.

Più che la disponibilità delle risorse, sarà la capacità di spenderle in tempo a determinare il successo dell’ultima scommessa del Pnrr sul fronte dell’housing universitario.

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale
Floriano Masoero, ceo e presidente Siemens Italia, durante i Siemens Tech Talks 2026 (Ansa)
Ai Tech Talks Siemens 2026 al centro la Physical AI, tra mondo reale e digitale. Ferrari e Pirelli raccontano come dati e simulazione stanno trasformando l’industria. Spazio anche a smart building, energia e manifattura.
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