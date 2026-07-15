Torino, stretta sullo spaccio a Barriera Milano: 11 arresti

Operazione nell’area di Parco Sempione, sequestrate droga e 21mila pastiglie di Rivotril.

A Torino, dal pomeriggio fino a tarda sera del 14 luglio, numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno cinturato l’area di Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano.

Chiuse tutte le direttrici di accesso, gli agenti hanno effettuato un controllo capillare della zona, identificando oltre 200 persone.

Nel corso dell’operazione sono state arrestate 11 persone e sequestrati 130 grammi di crack, 100 grammi di cocaina, 200 grammi di ketamina, 10 grammi di eroina, 21 grammi di hashish, 4 grammi di Mdma, 4 grammi di anfetamina e 21mila pastiglie di Rivotril.