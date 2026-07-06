Rapina in centro a Milano: l’arresto in diretta video

L’intervento è scaturito dopo che i militari, attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, hanno notato due individui aggredire un turista statunitense, in compagnia della moglie, all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, nel tentativo di impossessarsi dell’orologio che l’uomo aveva al polso. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, interrompendo l’aggressione e riuscendo a bloccare uno dei due presunti autori. Il complice è invece riuscito a dileguarsi, portando con sé l’orologio sottratto alla vittima, del valore stimato di circa 500 euro. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo fermato è caduto a terra, riportando lievi escoriazioni e un trauma al capo. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stato trasportato in codice verde presso il Policlinico di Milano per gli accertamenti del caso. Le vittime, seppur visibilmente scosse e con lievi escoriazioni, hanno rifiutato le cure mediche. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.