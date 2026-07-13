Omicidio in stazione a Milano, la polizia arresta altri 6 Latin Kings

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano che, il 5 e il 9 giugno, hanno già fermato due indagati, ritenuti autori materiali dell’accoltellamento mortale.

Bari, blitz della GdF su VLT e scommesse: maxi sequestro da 60 milioni
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Bari, blitz della GdF su VLT e scommesse: maxi sequestro da 60 milioni

Operazione della Guardia di Finanza a Bari contro le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle sale VLT e delle scommesse: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 60 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta un sistema di società e ticket vincenti utilizzati, secondo l’accusa, per riciclare denaro illecito.