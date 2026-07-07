Torre Annunziata, i Carabinieri trovano bunker e armi della camorra

I Carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno scovato due bunker, dove forse si sono rifugiati latitanti, tra i palazzoni del «quadrilatero» un tempo roccaforte del clan Gionta. All’interno un letto con lenzuola e un televisore. Durante il blitz nel centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso. E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema Dvr per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.