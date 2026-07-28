La mamma di Domenico: «Al processo li guarderò negli occhi»

«A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito viviamo aspettando quel giorno. Vogliamo guardarli negli occhi e vedere se avranno il coraggio di guardare noi». Lo ha dichiarato Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, a margine della presentazione del suo libro alla Camera dei deputati.

«Oggi la voglia di giustizia è più forte del dolore», ha aggiunto la donna, ricordando come lei e il marito si fossero «affidati ai medici, senza immaginare che potesse accadere una tragedia del genere».

Mercolino ha inoltre annunciato che la fondazione dedicata al figlio nascerà con l’obiettivo di offrire sostegno alle famiglie che hanno vissuto casi di presunta malasanità.