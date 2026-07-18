Scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in Aspromonte

Il casolare, nel territorio di San Luca, sarebbe stato utilizzato come centro operativo per preparare la droga prima della vendita.

All’interno del casolare i militari hanno trovato forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sono in corso gli accertamenti tecnici e il repertamento delle tracce. Secondo gli investigatori, non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo, organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato.