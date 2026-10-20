Caro carburanti, Rixi: «Disponibili 480 milioni per gli autotrasportatori»

«Il governo ha deciso di stanziare nuove risorse: più di 150 milioni di euro tra il credito d’imposta per l’autotrasporto e il tema dell’Ets». Lo ha dichiarato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi al termine del tavolo con gli autotrasportatori in Prefettura a Milano, a cui ha partecipato anche il ministro Matteo Salvini.

«Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro: 480 milioni per quanto riguarda tutte le domande arrivate fino ad agosto. Mettiamo poi nuove risorse per settembre e ottobre, ma il credito d’imposta sarà ovviamente nel 2027», ha spiegato Rixi.

Il viceministro ha precisato che da oggi inizierà l’erogazione dei contributi, per un totale passato da 430 a circa 480 milioni di euro, con l’obiettivo di coprire tutte le richieste pervenute entro il 30 agosto, data di chiusura dell’ultima finestra disponibile.

Per quanto riguarda il Marebonus, ha concluso Rixi, le erogazioni inizieranno invece a novembre.