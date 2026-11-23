JD Vance si candiderà alla nomination presidenziale repubblicana del 2028? Fino a poco tempo fa, una sua discesa in campo era considerata quasi certa. Eppure, nelle ultime settimane, qualcosa sembra cambiato.

Vance tentenna e cresce il malumore nel Gop

Secondo la Cnn, il numero due della Casa Bianca starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di non candidarsi, temendo, in particolare, l’impopolarità della guerra in Iran. Inoltre, alcuni settori del conservatorismo americano non hanno gradito che il diretto interessato abbia incolpato proprio il conflitto con Teheran della debacle repubblicana alle ultime elezioni di metà mandato. Non solo. Il fatto che alle Midterm il Partito repubblicano sia andato male in Ohio ha spinto vari possibili contendenti, come Ted Cruz e Ron DeSantis, a lanciare strali contro il vicepresidente. A questo si aggiunga che, secondo il New York Times, Donald Trump sarebbe attualmente irritato con il proprio vice, per le sue critiche alla guerra in Iran. In tutto questo, stando a quanto riportato da Axios, il numero due della Casa Bianca non sarebbe comunque intenzionato a sciogliere le riserve prima della prossima primavera.

Rubio guadagna terreno e il sondaggio lo premia

Di contro, a essere in ascesa pare che sia la stella di Marco Rubio. Secondo la Cnn, diversi ambienti del Partito repubblicano si starebbero infatti muovendo per spingere il segretario di Stato a scendere in campo. «Il crescente entusiasmo per Rubio è coinciso con l’emergere di nuovi dubbi sul vicepresidente JD Vance, il cui palese tentativo di prendere le distanze dalla guerra con l’Iran dopo le elezioni di metà mandato ha irritato alcuni funzionari di Trump, galvanizzato gli scettici nei suoi confronti e sconcertato altri che l’hanno vista come una goffa mossa in vista delle elezioni del 2028», ha riferito la testata. Non solo. Un recente sondaggio dell’Emerson College ha rilevato che, tra gli elettori repubblicani, Rubio sarebbe attualmente avanti con il 38% dei consensi, mentre Vance si attesterebbe al 20%. Insomma, le chances del segretario di Stato starebbero significativamente aumentando.

Iran, due strategie diverse per il mondo Maga

In tal senso, la guerra in Iran rappresenta un nodo fondamentale. Il vicepresidente sta da tempo cercando di farsi portavoce non solo dei trumpisti delusi ma anche di quei numerosi elettori indipendenti che non hanno mai apprezzato questo conflitto. È anche in quest’ottica che, nel corso dei mesi, ha più volte criticato il governo di Benjamin Netanyahu, attirandosi così gli strali dell’ala più filo-israeliana del conservatorismo americano (si pensi soltanto a Mark Levin o a Laura Loomer). Rubio, di contro, è storicamente assai vicino allo Stato ebraico. È tuttavia anche consapevole dell’impopolarità del conflitto con Teheran. In tal senso, il segretario di Stato ha finora scelto una scaltra via mediana: non sostiene né nuovi bombardamenti né l’approccio diplomatico di Vance, ma afferma la necessità di mantenere le sanzioni e il blocco navale ai danni della Repubblica islamica.

Rust Belt e giovani: la partita resta aperta

Tuttavia, al netto delle oggettive difficoltà del vicepresidente, la situazione per Rubio non appare del tutto in discesa. In primis, bisognerà capire se questa sua linea mediana sull’Iran lo preserverà a lungo dalle critiche dei due estremi opposti, vale a dire sia dagli ambienti filo-israeliani che da quelli ostili a Netanyahu. In secondo luogo, le elezioni del 2028 non si giocheranno soltanto sul Medio Oriente ma anche sui colletti blu della Rust Belt, nonché sul voto ideologicamente trasversale dei giovani tra i 18 e i 29 anni. Su questo fronte, è al momento tutto da dimostrare che il segretario di Stato possa rivelarsi realmente competitivo. Vance, di contro, è più attrattivo per la working class di Stati come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Gode inoltre del sostegno di Turning Point Usa, che si occupa molto del consenso dei più giovani. Tutto questo per dire che la partita resta aperta. E che, anzi, nonostante le manovre sotterranee dei vari possibili protagonisti, non è ancora effettivamente cominciata.