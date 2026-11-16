Archiviate le elezioni di metà mandato, i due principali partiti statunitensi già guardano alla campagna elettorale in vista delle rispettive primarie presidenziali. Il 2028 si avvicina e vari esponenti di entrambi gli schieramenti già cominciano a scaldare i motori.

Diario Americano, la nuova rubrica settimanale di Stefano Graziosi sui retroscena della corsa alla Casa Bianca 2028 (ogni lunedì su www.laverità.info)

I democratici e la sfida tra sinistra e moderati

Per quanto riguarda il Partito democratico, la netta vittoria conseguita alle Midterm favorisce, in un certo senso, la sua ala sinistra. Qualora l’Asinello avesse infatti conseguito un risultato inferiore alle aspettative, le correnti centriste avrebbero prevedibilmente avuto buon gioco a incolpare la fazione radicale dell’insuccesso: una dinamica che si era del resto verificata nel 2024 all’indomani della vittoria presidenziale di Donald Trump.

Adesso, con il trionfo dem delle Midterm, l’ala di sinistra cercherà probabilmente di intestarsi il successo. In tal senso, è molto probabile che la deputata Alexandria Ocasio-Cortez darà seguito alle proprie (arcinote) ambizioni presidenziali. La strada, almeno sulla carta, potrebbe quindi essere più difficile per quella componente dell’Asinello che rappresenta la Rust Belt e che vede nell’eccessivo spostamento a sinistra un problema per recuperare il voto dei colletti blu. A intestarsi questa linea sarà probabilmente Josh Shapiro che, appena rieletto governatore della Pennsylvania, ha già lanciato un comitato di azione politica, alimentando speculazioni su una sua eventuale corsa per la Casa Bianca.

La sinistra americana si divide

E comunque bisogna fare attenzione. Se è dal 2016 che nel Partito democratico si consuma uno scontro tra l’ala sinistra e quella più pragmatica, negli ultimi tempi hanno iniziato a registrarsi delle fratture in seno alla stessa sinistra tra la componente liberal e quella socialista. Pur non potendosi candidare alla Casa Bianca essendo nato all’estero, il sindaco dem di New York, Zohran Mamdani, ha tutta l’intenzione di ritagliarsi il ruolo di kingmaker in vista del 2028. A riferirlo è stato recentemente Axios.

Non è del resto un mistero che il primo cittadino della Grande Mela sia un esponente dei Democratic Socialists of America: quei Democratic Socialists of America che, alle ultime Midterm, sono riusciti non solo a entrare alla Camera dei rappresentanti ma anche a conquistare la carica di sindaco in due città importanti come Los Angeles e Washington. E proprio a Los Angeles la socialista Nithya Raman è riuscita a defenestrare il sindaco uscente, Karen Bass: una ex deputata dem che rappresentava l’ala liberal dell’Asinello. È quindi altamente verosimile che queste dinamiche andranno a riverberarsi sulle primarie presidenziali del Partito democratico.

I repubblicani e il futuro del trumpismo

Venendo ai repubblicani, la corsa per la nomination avrà invece principalmente a che fare con il futuro del trumpismo. È infatti probabile che vari esponenti del Grand Old Party scenderanno in campo per intestarsi ciascuno la rappresentanza di una delle componenti di questo complesso movimento. JD Vance punta notoriamente a incarnare l’anima originaria del Maga: quella maggiormente isolazionista e attenta alle esigenze della Rust Belt.

Secondo Politico, il vicepresidente non ha ancora deciso se si candiderà o meno: teme infatti l’impopolarità di un conflitto, quello iraniano, verso cui ha sempre nutrito aperto scetticismo. Tuttavia, al netto dei dubbi, il network che gravita attorno al vicepresidente si sta muovendo. Lo stratega politico Ryan Neuhaus si è recentemente dimesso dai vertici della Heritage Foundation per lanciare un nuovo think tank: American Ascent. Si tratta di un pensatoio che, secondo il Daily Beast, collabora già con varie realtà collegate a Vance, come il Claremont Institute e Turning Point Usa. Neuhaus è anche considerato vicino a Tucker Carlson: l’ex giornalista di Fox News con cui il vicepresidente ha evitato di rompere l’amicizia a settembre.

DeSantis, Cruz e Rubio: le altre anime del Maga

Tuttavia, l’attuale numero due della Casa Bianca ha vari nemici in seno al partito. Tra i più accaniti, figurano il governatore uscente della Florida, Ron DeSantis, e il senatore del Texas, Ted Cruz. Se il primo punta a intestarsi la rappresentanza dell’ala pro imprese del movimento Maga, il secondo guarda soprattutto alla destra evangelica e filo-israeliana. In tutto questo, aleggia l’ipotesi di una discesa in campo di Marco Rubio che, nel caso, si farebbe promotore dell’anima Maga più interessata a un nazionalismo declinato attraverso le lenti della competizione geostrategica con la Cina: una visione, quindi, meno isolazionista dell’America First, che non escluderebbe l’uso della forza nel contesto internazionale ma che, a differenza della classica prospettiva «neocon», manterrebbe comunque un significativo scetticismo nei confronti dei costosi processi di nation building in giro per il mondo.

La strada per le presidenziali del 2028 è ancora lunga. Ma la sfida sta già per avere inizio.