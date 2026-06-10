True Jessica Guidi Da Jesolo a Viareggio, caos maranza iStock

In Veneto rissa tra gruppi di nordafricani, in Toscana padre e figlio aggrediti e derubati. E a Sassari gruppi di rider stranieri se le danno per contendersi le zone di consegna.«If we import the third world, we become the third world». Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. La frase originale è di Donald Trump Jr. e risale al dicembre 2025. È stata pronunciata durante un discorso pubblico a sostegno delle politiche del padre sull’immigrazione negli Stati Uniti e poi ripresa, anche in Italia, dai sostenitori della remigrazione. Ma al di là delle declinazioni politiche, oggi, sembra l’unica adatta a descrivere pienamente la violenza gratuita e diffusa che negli ultimi giorni ha messo a dura prova diverse località turistiche del nostro Paese. Pestaggi, risse, aggressioni: tutte messe in atto da gruppi di giovani, quasi sempre immigrati, tutte caratterizzate da una foga senza scopo né inibizioni che certamente, non trova origini nella nostra cultura.A Jesolo, per esempio, la stagione turistica ha preso il via all’insegna delle botte senza senso tra bande di maranza, a Viareggio padre e figlio sono stati pestati senza la minima ragione da cinque immigrati ubriachi e quando le forze dell’ordine hanno provato ad arrestarli è scoppiata una rissa che ha richiesto l’intervento di altri agenti. Infine qualche giorno fa anche nella tranquilla Sardegna, solitamente poco colpita dal fenomeno, si è ritrovata per strada decine di giovani immigrati che si affrontavano a suon di pugni, calci e catenate.Ma partiamo dalla località più rinomata del Veneto, meta ogni anno di decine di migliaia di giovanissimi: negli ultimi due week end le strade di Jesolo sono diventate teatro di due maxi risse tra giovanissimi. La prima è scoppiata sabato 30 maggio e ha coinvolto una trentina di ragazzi tra i 15 e i 16 anni, la seconda, nel week end scorso, capeggiata da un venticinquenne tunisino che ha tirato pugni in faccia a un connazionale dando il via ad uno scontro di gruppo che nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, è durato, alla spicciolata, fino al giorno successivo, quando è stato sedato da un intervento congiunto di polizia locale e carabinieri. La stessa notte, poi, due minorenni sono stati aggrediti mentre passavano davanti a un bar. Senza preavviso un gruppo di giovani seduti ad un tavolo - tra cui due poi fermati originari dell’Est Europa- si sono alzati e li hanno circondati e derubati con violenza.Ma è forse quanto accaduto a Viareggio, due sere fa, a dare bene l’idea di quanto la misura sia stata ormai superata. Domenica sera, nella zona del molo, un adolescente e suo padre intenti a pescare sono stati aggrediti da un gruppo di uomini, tutti nordafricani, pesantemente ubriachi. Gli energumeni si sono avvicinati con le bottiglie in mano, schernendo i due e toccando l’attrezzatura da pesca. Alla reazione infastidita del padre non ci hanno pensato un attimo: hanno rotto le bottiglie e con i cocci hanno minacciato l’uomo e il ragazzo terribilmente spaventati. Il padre è stato spinto in acqua e il giovane raggiunto da un pugno, mentre qualcuno del branco rubava i cellulari e materiale sportivo, per darsela poi a gambe.Due tra gli aggressori sono stati rintracciati poco dopo in stazione, ma mentre i militari cercavano di arrestarli, a pochi metri di distanza e probabilmente non a caso, è scoppiata una rissa violentissima tra immigrati anche questi ubriachi e frequentatori abituali della stazione. Gli scontri sono stati talmente violenti che i carabinieri hanno dovuto chiedere rinforzi ai colleghi della Polizia di Stato e solo l’intervento congiunto ha permesso di sedare la rissa.Due giorni fa anche Sassari è diventata teatro di pestaggi: in questo caso a darsele di santa ragione sotto gli occhi sconcertati dei passanti e dei turisti sono stati due gruppi di rider, probabilmente rivali per la gestione delle zone di consegna. In pochi istanti dalla urla si è passati alle mani e poi alle cinghiate e infine al corpo a corpo, con tanto di catene e lucchetti utilizzati come armi.