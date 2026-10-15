Terzo settore, Nesci: «Governo Meloni in prima linea per tutela e sviluppo»

«Il lavoro nell’ambito della tutela del Terzo settore portato avanti dal governo Meloni, soprattutto con la delega del viceministro Bellucci, ha fatto emergere un risultato eccezionale. Il governo italiano è stato capace di dare un esempio di quello a cui la costanza può portare».

Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, organizzatore dell’incontro «Il Terzo settore in Europa», realizzato in collaborazione con il gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei.

Nesci è intervenuto durante un punto stampa a margine della conferenza, ospitata al Parlamento europeo di Bruxelles.

Governo

Minicar truccate, arriva la stretta del nuovo Codice della strada

Dopo il caso di Monteverde, dove due minorenni hanno confessato le aggressioni ai passanti, il governo introduce una stretta sulle minicar modificate: previsto il divieto di marcia per 30 giorni in caso di alterazione delle caratteristiche costruttive e non saranno più rilasciate patenti di guida agli under 18.

Meloni pronta a dire dei «no» a Bruxelles
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Meloni pronta a dire dei «no» a Bruxelles

Il premier ad Assolombarda: «Rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende. E chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell’inflazione». Giorgetti: «È finita l’età dell’oro con scostamenti senza regole».