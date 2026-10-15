Terzo settore, Nesci: «Governo Meloni in prima linea per tutela e sviluppo»

«Il lavoro nell’ambito della tutela del Terzo settore portato avanti dal governo Meloni, soprattutto con la delega del viceministro Bellucci, ha fatto emergere un risultato eccezionale. Il governo italiano è stato capace di dare un esempio di quello a cui la costanza può portare».
Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, organizzatore dell’incontro «Il Terzo settore in Europa», realizzato in collaborazione con il gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei.
Nesci è intervenuto durante un punto stampa a margine della conferenza, ospitata al Parlamento europeo di Bruxelles.