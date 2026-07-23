La parabola delle criptovalute, nell’ultimo anno e mezzo, ha assunto contorni quasi beffardi: l’euforia per una «nuova era» si è trasformata in bagno di realtà per milioni di risparmiatori. Nate 17 anni fa come moneta digitale deflazionaria, limitata a 21 milioni di unità e indipendente dai governi, le criptovalute hanno alimentato la narrazione del Bitcoin come «oro digitale».

L’apice è arrivato il 6 ottobre 2025, con il record di 126.080 dollari e le promesse di Donald Trump di fare degli Stati Uniti la «capitale globale delle crypto».

Quattro giorni dopo, l’annuncio di un dazio aggiuntivo del 100% sulle importazioni cinesi ha innescato la fuga dagli asset speculativi, cancellando 19 miliardi di dollari in 24 ore. «L’illusione dell’oro digitale si è ridimensionata non appena la geopolitica ha bussato alla porta», spiega Salvatore Gaziano di SoldiExpert Scf, «poiché gli investitori non hanno cercato rifugio in Bitcoin, ma nel vero oro fisico. Un ritorno alla realtà: non esistono strumenti che salgono solo». In uno scenario di tensioni geopolitiche, incertezza fiscale e timori di svalutazione, gli investitori hanno preferito l’oro. Le criptovalute si sono comportate meno come bene rifugio e più come asset speculativi, privi di flussi di cassa, diritti legali o garanzie. Il loro valore dipende dalla fiducia collettiva, forte quando la liquidità abbonda, fragile quando il capitale diventa selettivo.

Bitcoin è così tornato nell’area 60.000-66.000 dollari, anche per liquidazioni forzate delle posizioni a leva. Il mercato si è quasi dimezzato, da oltre 4.000 a circa 2.200 miliardi di dollari. Gli Etp su Bitcoin perdono oltre il 24% da inizio anno e il 44% a 12 mesi; ancora peggiori Solana ed Ethereum. «Nelle ultime settimane sul prezzo Bitcoin», osserva Gaziano, «si è notato un recupero, con la risalita sopra i 66.000 dollari e un graduale ritorno dei flussi sugli Etf spot Usa». Il caso più emblematico resta Strategy, ex MicroStrategy. Per anni Michael Saylor ha ripetuto che non avrebbe mai venduto un singolo token. «Con l’assurdità di vedere risparmiatori che compravano azioni di Strategy per avere il Bitcoin a un prezzo doppio rispetto al mercato, per ragioni difficilmente decifrabili se non l’effetto gregge», osserva Gaziano.

Dopo svalutazioni miliardarie, la società ha ceduto Bitcoin per 216 milioni di euro in una sola settimana, mentre il titolo è precipitato da circa 400 a 100 dollari. «Strategy è l’esempio perfetto di come lo storytelling possa travolgere la gestione d’impresa», conclude Gaziano, «poiché trasformare la tesoreria aziendale in un veicolo speculativo a leva su un singolo asset non è finanza, ma azzardo morale». Ora le criptovalute devono contendersi capitali con IA, elettrificazione e infrastrutture energetiche. Anche il calcolo quantistico introduce dubbi sulla sicurezza delle blockchain. Il mercato premia i miner capaci di riconvertire impianti e potenza di calcolo in data center al servizio dell’IA, mentre la grande promessa dell’«oro digitale» affronta la prova più difficile: dimostrare di essere più di una potente narrazione speculativa.

«Lombardia polo globale per gli investimenti»
Educazione finanziaria

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L’assessore Guido Guidesi a Roma presenta alla stampa estera la nuova strategia della Regione: «Non puntiamo a essere soltanto i più attrattivi in Italia, ma a diventare piattaforma competitiva per i capitali internazionali». Tre imprese straniere spiegano la loro scelta. Lombardia alza l’asticella. Non si accontenta più del primato nazionale nell’attrazione di investimenti esteri: punta a diventare «hub europeo». La nuova strategia è stata presentata ieri a Palazzo Grazioli a Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera: da attrattore nazionale a piattaforma competitiva per i capitali internazionali.

Mps smentisce tutto ma il mercato crede all’uscita da Generali
Educazione finanziaria

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Il «Financial Times»: Siena cederà il 13,2% delle assicurazioni a Intesa o Unicredit e sposerà Bpm. La Borsa: su Trieste e Banco. Nel gran teatro della finanza va in scena l’ennesima puntata del risiko: Montepaschi vende Generali per comprare Banco Bpm. Forse sì, forse no, forse se ne riparla più avanti. A lanciare il sasso è stato il Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, Mps starebbe valutando la cessione, totale o parziale, del 13,2% di Generali detenuto attraverso Mediobanca.