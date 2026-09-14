Valditara inaugura il nuovo istituto tecnico ad Andora: «La scuola parte con tante novità»

«È una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, con i nuovi programmi scolastici, dove c’è un’attenzione particolare al potenziamento della nostra lingua: grammatica, sintassi, poesia e memoria, riassunti, il corsivo, la calligrafia. Poi anche la rivoluzione della matematica, la storia, l’importanza di conoscere le nostre radici: tante novità da questo punto di vista».

Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, all’inaugurazione del nuovo Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico «Giancardi Galilei Aicardi», il primo istituto superiore di Andora.

«Ci sarà il sostegno psicologico per tanti ragazzi di terza media e per i primi due anni del liceo, anche questa è una novità importante. La scuola sta cambiando e sta raggiungendo dei risultati significativi: gli obiettivi PNRR sono stati tutti raggiunti, in particolare quello relativo agli asili nido, dove abbiamo superato il target», ha aggiunto Valditara.

«Valditara fa bene: basta scuole ghetto»
Scuola

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Parla Laura Saicovich, garante per l’Infanzia a Monfalcone: «Da noi il 70% degli alunni non parla la nostra lingua. Così gli italiani vanno via e gli stranieri socializzano solo fra loro». L’ex sindaco, oggi eurodeputato, Cisint: «La proposta del ministro è giusta».

Pasolini modesto: esaltato. Corti magnifico: snobbato
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La prova che educazione e istruzione non si sono evolute è facile da rintracciare. A Pier Paolo Pasolini, allineato al marxismo, vengono intitolate scuole ed è inserito in tutti i programmi. Un gigante come Eugenio Corti, con milioni di lettori, è di fatto oscurato.