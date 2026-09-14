Valditara inaugura il nuovo istituto tecnico ad Andora: «La scuola parte con tante novità»

«È una scuola che parte con le nuove indicazioni nazionali, con i nuovi programmi scolastici, dove c’è un’attenzione particolare al potenziamento della nostra lingua: grammatica, sintassi, poesia e memoria, riassunti, il corsivo, la calligrafia. Poi anche la rivoluzione della matematica, la storia, l’importanza di conoscere le nostre radici: tante novità da questo punto di vista».

Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, all’inaugurazione del nuovo Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico «Giancardi Galilei Aicardi», il primo istituto superiore di Andora.

«Ci sarà il sostegno psicologico per tanti ragazzi di terza media e per i primi due anni del liceo, anche questa è una novità importante. La scuola sta cambiando e sta raggiungendo dei risultati significativi: gli obiettivi PNRR sono stati tutti raggiunti, in particolare quello relativo agli asili nido, dove abbiamo superato il target», ha aggiunto Valditara.