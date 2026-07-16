«Se Iria ha sette biglie, Abdul lo stesso numero e Raad una in più, quale dei tre bambini possiede il

maggior numero di biglie?». No, non si tratta di un esercizio di matematica di base tradotto

dall’arabo, bensì il testo di uno dei semplici problemi che compongono la sezione scientifica di un

libro per i compiti delle vacanze di una scuola bolognese.

Un problema semplice da risolvere che, tuttavia, ne solleva uno più grande: nonostante il testo si

redatto per la scuola italiana e indirizzato dunque, in primis, a bambini italiani, tutti e tre i

protagonosti dell’indovinello sono stranieri, anche se probabilmente gli estensori li hanno

immaginati come nati in Italia e, dunque, immigrati di seconda generazione.



Vero è che nelle classi di alcuni istituti del nostro Paese la situazione, in termini di percentuali di

iscritti, è più o meno quella rappresentata, tuttavia, lasciare in vigore una piccola quota dedicata ai

bimbi autoctoni (almeno un terzo?) sarebbe stata probabilmente la scelta più aderente alla realtà.

Almeno per il momento.



A segnalare la scelta contenutistica dell’edizione estiva di A tutta vacanza, volume 1 del Gruppo

Editoriale Raffaello è Gabriele Marchesi, moderatore di una pagina social che conta più di 12.000

iscritti e che porta un nome inequivocabile: «Noi che non vogliamo più Lepore a Bologna».



«Questa mattina, facendo i compiti con una bambina di sette anni mi sono trovato davanti questo

esercizio. Notare i nomi dei bambini: Iiria, Abdul, Raad. Ho fatto piangere la bambina ma non ho

potuto fare a meno di attaccare tre stickers con scritto Carlo, Giovanni e Giacomo», scrive

Marchesi sul profilo Facebook, postando anche il ritaglio del testo.



D’altra parte di potenziali indottrinamenti culturali (più o meno voluti e più o meno sottili) relativi al

tema dell’immigrazione, rivolti anche agli alunni più giovani, sono piene le cronache.

Il caso più recente – e forse anche tra i più eclatanti – è la gita a Trieste organizzata dalle

insegnanti della scuola Arpalice Cuman Pertile, che da Marostica in provincia di Vicenza, hanno

portato i bambini a distribuire cibo agli immigrati clandestini che sostano abitualmente in piazza

Unità, tra spaccio, degrado e violenza. Gli stessi bambini hanno raccontato di essere stati preparati

alla gita con un percorso formativo che li ha visti simulare il passaggio attraverso la rotta

balcanica camminando a piedi scalzi e bendati tra diversi ostacoli, per sperimentare le situazioni

vissute dai clandestini.

A Firenze ha fatto recentemente discutere il progetto Migrazioni, attraverso

cui, per stessa ammissione dell’assessore all’Educazione, Benedetta Albanese, si voleva

«sensibilizzare gli studenti a una positiva percezione del fenomeno migratorio» attraverso attività

dedicate al tema. Simile anche il caso di Trento dove gli spazi di una scuola primaria sono stati

utilizzati per un video promozionale dedicato alla cosiddetta «cittadinanza di comunità» concessa

dal Comune «a chi, sul territorio, seppur straniero, completa almeno un ciclo di studi».