Sull’edizione cartacea di oggi, giovedì 29 ottobre, a corredo degli articoli riguardanti l’ordinanza del gip di Milano Tiziana Landoni sul caso di Youssef Siher, è stata pubblicata in prima pagina e all’interno la fotografia del pubblico ministero Francesca Crupi.
L’involontario scambio di persona è derivato dall’indicazione errata presente nel servizio fotografico inizialmente trasmesso dall’agenzia di stampa Ansa, che identificava erroneamente la dottoressa Crupi come «la gip Tiziana Landoni», didascalia solo successivamente corretta dalla stessa agenzia con apposito lancio di rettifica.
Nel provvedere all’immediata rimozione dell’immagine dai nostri canali digitali, la direzione e la redazione rivolgono le proprie sincere scuse al pubblico ministero dottoressa Francesca Crupi, al giudice per le indagini preliminari dottoressa Tiziana Landoni e a tutti i lettori.