Si informano i lettori che la testata «La Verità», nella persona del Direttore Responsabile Maurizio Belpietro, e l’Avv. Lucia Gennari, nel rispetto delle rispettive reciproche ragioni, hanno definito transattivamente la controversia civile pendente al Tribunale di Roma RG 19022/023 con l’intervenuta rimozione dell’articolo dal titolo «Partono sui gommoni con in tasca il numero del servizio migranti degli avvocati italiani» del 21 aprile 2020.