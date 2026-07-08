Si informano i lettori che la testata «La Verità», nella persona del Direttore Responsabile Maurizio Belpietro, e l’Avv. Lucia Gennari, nel rispetto delle rispettive reciproche ragioni, hanno definito transattivamente la controversia civile pendente al Tribunale di Roma RG 19022/023 con l’intervenuta rimozione dell’articolo dal titolo «Partono sui gommoni con in tasca il numero del servizio migranti degli avvocati italiani» del 21 aprile 2020.
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Frocinema, la replica: «Nessun finanziamento pubblico al festival»
Dopo l'articolo pubblicato il 14 giugno, Jacopo Bistacchia chiede una rettifica sostenendo che Frocinema non abbia ricevuto fondi da Comune e Regione, ma solo contributi privati dell'8×1000 Soka Gakkai. La controreplica di Maddalena Loy: «I finanziamenti pubblici riguardano la Fondazione…
Enit, Massimo Ostillio si è mosso per far emergere il malaffare di Promuovi Italia
Il dottor Massimo Ostillio è stato consigliere di amministrazione della società pubblica Promuovi Italia tra il 2012 ed il 2014, contribuendo in modo determinante all'emersione di illeciti penali ed amministrativi di cui hanno avuto responsabilità dipendenti interni e funzionari ministeriali.
Ricchi monegaschi e uomini di banca. Attorno a Bochicchio c’erano molti soci
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Niente armi, c’è il pc. Scommesse online in mano alla mafia 2.0
Blitz tra Puglia, Calabria e Sicilia. Arrestate 68 persone, sequestrati beni per 1 miliardo di euro in Italia e all'estero. «Il settore delle scommesse», ha dichiarato Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, «presenta da tempo forti criticità, perché favorisce…
Sanitari sospesi sostituiti da ucraini. Infermieri e sindacato si oppongono
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L’ambasciata azera: «Menzogne su di noi». La nostra risposta: «E’ cronaca»
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Conte confessa le balle sul Covid. «L’Italia era impreparata su tutto»
Per giustificare gli aiuti russi accettati nel 2020, l’ex premier rivela: «Eravamo senza Dpi, ventilatori e piano d’azione». Eppure, fin da inizio emergenza, sosteneva di aver adottato ogni misura necessaria contro il virus.