ActionAid non ha preso soldi da Washington

Con riferimento all’articolo di Giuseppe Bianco pubblicato dalla Verità, in data 6 settembre 2026, dal titolo «Le leggi woke mettono i giudici al comando», ActionAid chiede una rettifica delle informazioni in cui viene citata. ActionAid Italia non ha infatti mai preso fondi dall’amministrazione americana, né prima del governo Trump, né successivamente.

Ufficio stampa ActionAid Italia

Repliche

Laps: «Noi corretti». Ma non smentisce le accuse

In merito all’articolo pubblicato da La Verità in data 16 marzo 2025, la Fondazione libera accademia progetti sperimentali - Laps ribadisce con fermezza la correttezza del proprio operato e di quello del suo presidente, Lapo Elkann, sotto ogni profilo, riservandosi…