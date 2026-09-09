ActionAid non ha preso soldi da Washington

Con riferimento all’articolo di Giuseppe Bianco pubblicato dalla Verità, in data 6 settembre 2026, dal titolo «Le leggi woke mettono i giudici al comando», ActionAid chiede una rettifica delle informazioni in cui viene citata. ActionAid Italia non ha infatti mai preso fondi dall’amministrazione americana, né prima del governo Trump, né successivamente.
Ufficio stampa ActionAid Italia
Contenuto riservato agli abbonati
Prosegui con la lettura >
Contenuto riservato agli abbonati
Rinnova il tuo abbonamento per proseguire con la lettura >