PTA Group supera i 100 milioni di fatturato e punta a reinventare il retail in tutta Europa

Nel 2025 PTA Group prevede oltre 115 milioni di euro di fatturato e punta a espandere il proprio modello di servizi retail in tutta Europa. Presentati i risultati, il nuovo logo e la strategia Retail, Reinvented davanti a oltre 120 operatori del settore.PTA Group archivia un anno di forte crescita e guarda con decisione ai mercati europei. In occasione di Retail Reinvented, l’evento organizzato ieri a Scalo Milano HUB, l’azienda ha illustrato i risultati attesi per il 2025 e la nuova strategia di sviluppo che punta a ridefinire l’esperienza retail.Davanti a una platea di oltre 120 tra manager, giornalisti, studenti ed esperti del settore, il fondatore Antonio Negri ha annunciato oltre 115 milioni di euro di fatturato atteso per l’anno in corso, più di 700.000 gift card vendute in tutta Europa e 650 realtà commerciali servite. Numeri che confermano un percorso di espansione costante: dal 2019 il giro d’affari è quadruplicato, con incrementi a doppia cifra ogni anno.Le attività del gruppo spaziano dalla progettazione e digitalizzazione dei punti vendita all’ottimizzazione dei processi retail, fino ai sistemi di loyalty e alle iniziative promozionali come eventi, temporary e pop-up store. Un approccio integrato che ha consentito a PTA di diventare un punto di riferimento per brand e operatori commerciali in 13 Paesi.La giornata è stata arricchita da una tavola rotonda con rappresentanti di Enel, Iliad, Red Bull e Veralab. Dal confronto è emerso che la qualità del retail fisico, la creatività delle offerte e le brand experience coinvolgenti sono i fattori chiave per competere in un mercato sempre più complesso.Il professor Guido Di Fraia (Iulm) ha aperto i lavori illustrando le nuove tendenze della comunicazione, con particolare attenzione alle data infrastructure, ai retail media network e ai media phygital. Secondo le stime, il mercato del Retail Media in Italia nel 2025 vale 640 milioni di euro, mentre a livello globale raggiunge 179 miliardi di dollari.In chiusura, Negri ha presentato il nuovo logo e il pay-off Retail, Reinvented, che accompagneranno la comunicazione istituzionale nei prossimi anni. L’obiettivo è rafforzare la presenza europea, grazie a otto società specializzate e quattro filiali dirette in Spagna, Portogallo, Polonia e Francia.