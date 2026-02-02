Redazione digitale Multiversity riorganizza la governance: Vaccarono presidente esecutivo, Durante nuovo ceo True Nel riquadro Fabio Vaccarono, presidente esecutivo Multiversity

Dal 1° febbraio il gruppo della formazione digitale apre una nuova fase: confermata la guida di Fabio Vaccarono, entra Francesco Durante come amministratore delegato e Luciano Violante diventa presidente onorario e della futura Fondazione.Multiversity apre una nuova fase del suo sviluppo e lo fa puntando sulla continuità, ma anche su un rafforzamento della propria struttura di vertice. A partire dal 1° febbraio, il gruppo – diventato negli anni uno dei principali protagonisti italiani della formazione digitale – riorganizza la sua governance per accompagnare il percorso di crescita che lo ha portato a consolidarsi come riferimento nazionale nell’università online.La guida resta saldamente nelle mani di Fabio Vaccarono, che assume il ruolo di presidente esecutivo e mantiene la presidenza dei tre atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. A lui spetta il compito di garantire continuità alla visione strategica e industriale che ha sostenuto fin qui lo sviluppo di Multiversity, diventata nel tempo una vera e propria infrastruttura per la formazione universitaria digitale in Italia.Accanto a questa linea di continuità, il gruppo rafforza anche la propria squadra manageriale. Francesco Durante subentra come nuovo amministratore delegato di Multiversity, mentre Luciano Violante assume il doppio incarico di presidente onorario del gruppo e presidente della futura Fondazione. Un assetto che segna l’avvio di una nuova fase, nel solco del percorso già tracciato.