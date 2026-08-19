Malpensa, 100 furti ai passeggeri: arrestate 10 donne

Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni dei passeggeri in transito all’aeroporto di Malpensa. Dieci donne sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i Minorenni di Milano.



Secondo gli investigatori, le donne agivano soprattutto negli ascensori affollati, sfruttando la confusione e nascondendo i movimenti con borse o giacche. In pochi secondi riuscivano a sottrarre alle vittime portafogli, denaro e altri oggetti di valore.

Decisiva per ricostruire i singoli episodi e individuare le presunte responsabili è stata l’analisi delle immagini di videosorveglianza, confrontate con i fotosegnalamenti, insieme ai servizi di appostamento e pedinamento svolti dagli agenti della Polizia di Frontiera.