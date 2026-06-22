True Tobia De Stefano Opzioni sul Milan, vista su Hollywood. Ecco il contratto di Ibra con RedBird Zlatan Ibrahimovic (Ansa)

Il superconsulente di Cardinale ha un accordo (con stipendio base di un milione) per 5 anni, grazie a cui potrà acquistare in futuro quote del club a prezzo fisso: per lui la costruzione del nuovo stadio sarebbe un maxi affare.Due fotografie. La prima, 4 giugno del 2023, Zlatan Ibrahimovic commosso e con gli occhi gonfi di lacrime che al centro di San Siro si prende gli applausi dei tifosi del Milan nella serata del suo addio al calcio. Con la consapevolezza che quello sarebbe stato solo un arrivederci per i colori rossoneri. L’inizio di una nuova storia giocata dietro a una scrivania piuttosto che su un rettangolo verde. «È il momento di dire addio al calcio non a voi», declamava sicuro il quasi 42enne attaccante svedese corrisposto dall’ovazione adorante di tutto lo stadio.Tre anni dopo: 24 maggio del 2026, ultima giornata di campionato, Milan-Cagliari 1-2. Lo stesso pubblico di San Siro è inferocito e subissa di fischi e improperi squadra, allenatore e dirigenza, con Ibra che sgattaiola via dagli spalti scortato fino al parcheggio. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita nell’impresa titanica di passare dalla lotta per lo scudetto all’addio alla Champions League nell’arco di poche settimane. E a Ibra vengono addossate buona parte delle colpe, forse troppe. Il campione vincente che non deve chiedere mai è accusato di assenza, di essere stato più negli States che in Italia, di aver snobbato il Milan. In una parola sola: tradimento. Passare da bandiera a mercenario nel calcio è un attimo.Cos’è successo in questi tre anni? Qual era il ruolo che realmente avrebbe dovuto avere Ibra nel Milan? Perché all’indomani del tracollo con il Cagliari è stato escluso dal repulisti che ha riguardato Giorgio Furlani (ad), Igli Tare (direttore sportivo), Geoffrey Moncada (direttore tecnico) e Massimiliano Allegri (allenatore)? Cosa prevede il contratto firmato con Cardinale? La confusione è amplificata anche dallo stesso svedese, che a un certo punto, verso la fine dell’era Fonseca (a cavallo tra il 2024 e il 2025), si comportava (con interviste e una certa sovraesposizione) come la vera interfaccia del club tra management e campo. Salvo poi fare un passo indietro.Ecco perché diventa fondamentale avere qualche informazione in più sull’intesa che dà a Ibrahimovic il ruolo di Operating Partner di RedBird Development Group. Una posizione importante rispetto a tutti gli investimenti del portafoglio Sports, Media & Entertainment del fondo. Con il Milan al centro. Secondo quanto risulta alla Verità, che ha chiesto conferma al club su alcuni dati ricevendo come risposta un «no comment», nel contratto si parla dello svedese come consulente senior della proprietà dell’Ac Milan, ma anche dell’amministratore delegato e del presidente. Un ruolo di super-advisor sia nell’ambito sportivo che in quello commerciale e dei progetti speciali. E qui va spiegata una cosa: Ibra non ha l’ultima parola nella scelta dell’ad, del direttore sportivo o dell’allenatore. Ma è altrettanto evidente che se mantieni per così tanto tempo un ruolo centrale a 360 gradi nella stessa società, la tua opinione ha un peso. E conoscendo il carattere di Zlatan, il peso è importante.Del resto l’accordo prevede che l’attività di consulenza possa riguardare anche le valutazioni sui calciatori, il reclutamento di talenti, la gestione dell’accademia e la motivazione della rosa. Poi c’è l’aspetto commerciale, quello che spesso non va giù ai tifosi e nel quale Ibra oggi dà il meglio di sé. Lo svedese è considerato una sorta di brand ambassador mondiale (cioè di interlocutore con Stati, multinazionali, partner commerciali attuali e potenziali). Con un occhio di riguardo per gli States anche rispetto alle principali società di produzione cinematografica e televisiva di Hollywood, tra le quali vengono menzionate SkyDance Media, Artists Equity e la SpringHill Company.Qui va aperto un altro inciso: anche il lato RedBird del contratto ha una corposa indicazione dei potenziali accordi commerciali con l’opportunità di collaborare a progetti con i partner del fondo nei settori sport, media e intrattenimento. Vengono citati a titolo di esempio Ben Affleck, Matt Damon, Dwayne Johnson, LeBron James, Maverick Carter, Jennifer Lopez, ma anche Nfl (football americano), Xfl (sempre football americano), Nba, Mlb (baseball), New York Yankees, New England Patriots, Dallas Cowboys eccetera. Con postille anche sulla possibilità di «sviluppare» la carriera post-agonistica dello svedese, facendo crescere il suo marchio a livello globale con un focus strategico sul mercato americano.Tanti ruoli che prevedono anche la possibilità di operare in completa libertà ovunque l’ex campione ritenga opportuno. E su questo aspetto c’è una sottolineatura nell’intesa. Importante ricordarlo perché le polemiche per le assenze del campionissimo da Milano non sono mancate, ma vista l’eterogeneità delle funzioni svolte, l’obbligo di una sede fisica sarebbe stato bizzarro. Più che altro verrebbe da porsi una domanda molto semplice: come può un sol uomo, anche se si chiama Ibra, farsi carico di tutti questi impegni?Veniamo all’aspetto economico. Secondo le ricostruzioni della Verità, lo stipendio base di Ibra è di un milione di dollari all’anno per cinque anni. Non risulta una partecipazione azionaria nel Milan, se non tramite warrants convertibili. Nell’immediato, l’ex centravanti di Juve, Inter, Barcellona e Manchester United non ha investimenti diretti, ma in futuro potrà acquistare 5 milioni di dollari di azioni del Milan al prezzo di acquisizione del club (il passaggio del 2022 da Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro) e 10 milioni di dollari a un prezzo pari al doppio di quello di acquisto, quindi qualora si arrivasse a quotarlo almeno 2,4 miliardi di euro. Valore che realisticamente è raggiungibile solo con il volano economico del nuovo stadio in costruzione. Al di là delle cifre, il concetto è: più aumenta la valutazione dei rossoneri, più Ibra avrà un guadagno dal diritto di entrare nell’azionariato a un prezzo predefinito. Cosa vuol dire? Da un lato che lo svedese ha tutto l’interesse a far crescere il valore della società. Dall’altro che la mancata partecipazione alla Champions è stata una notizia (almeno dal punto di vista economico) ferale anche per il fuoriclasse di Malmö.Molto interessante poi il capitolo dei «diritti di coinvestimento» senza pagare commissioni o costi di gestione nelle operazioni commerciali o del Milan. Perché dà l’idea del coinvolgimento a 360 gradi nel club e perché ricomprende, a titolo di esempio, il già citato nuovo stadio e le potenziali acquisizioni di società calcistiche in Brasile, Arabia Saudita, Australia e altri mercati chiave.Il quadro che emerge è quello di un legame molto intenso di Zlatan con l’universo RedBird. Da qui la decisione (probabilmente mai entrata neppure nel novero delle possibilità) di non includerlo nel repulisti. Ecco perché diventano ancor più importanti le mosse della società Milan di questi giorni. Mancano al momento amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo. La scelta finale spetterà a Gerry Cardinale che, scosso dalla mancata partecipazione alla Champions, sta delegando meno e operando di più in prima persona. Per capire che peso reale abbia ancora il super consulente Ibra nelle scelte del Milan non resta che aspettare l’ufficializzazione dei nomi. Un’attesa eccessiva che agli occhi del deluso mondo dei tifosi rossoneri appare infinita.