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Tobia De Stefano
2026-06-22

Opzioni sul Milan, vista su Hollywood. Ecco il contratto di Ibra con RedBird

Opzioni sul Milan, vista su Hollywood. Ecco il contratto di Ibra con RedBird
Zlatan Ibrahimovic (Ansa)
Il superconsulente di Cardinale ha un accordo (con stipendio base di un milione) per 5 anni, grazie a cui potrà acquistare in futuro quote del club a prezzo fisso: per lui la costruzione del nuovo stadio sarebbe un maxi affare.

Due fotografie. La prima, 4 giugno del 2023, Zlatan Ibrahimovic commosso e con gli occhi gonfi di lacrime che al centro di San Siro si prende gli applausi dei tifosi del Milan nella serata del suo addio al calcio. Con la consapevolezza che quello sarebbe stato solo un arrivederci per i colori rossoneri. L’inizio di una nuova storia giocata dietro a una scrivania piuttosto che su un rettangolo verde. «È il momento di dire addio al calcio non a voi», declamava sicuro il quasi 42enne attaccante svedese corrisposto dall’ovazione adorante di tutto lo stadio.

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Alisya e Sarah ritrovate a Formia. Le bambine scomparse erano da un’anziana parente della madre

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Alisya e Sarah ritrovate a Formia. Le bambine scomparse erano da un’anziana parente della madreplay icon

Le piccole scomparse lo scorso 7 giugno sono salve: arrestati la madre delle bambine, il compagno e il nonno. Indagata a piede libero l’ottantenne nel cui appartamento sono state ritrovate ieri sera dai Carabinieri.

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Malagò eletto presidente Figc: «Ora riforme e nuovo ct per la Nazionale»

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Malagò eletto presidente Figc: «Ora riforme e nuovo ct per la Nazionale»
Giovanni Malagò durante l'Assemblea elettorale della Figc (Getty Images)
L'ex numero uno del Coni è il nuovo presidente della Figc, eletto con il 68,58% dei voti dopo le dimissioni di Gravina. Ora la Federazione apre la fase delle riforme e della scelta del nuovo ct della Nazionale.
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Madre strangola la figlia e si impicca. Corpi trovati dalla sorella maggiore

Madre strangola la figlia e si impicca. Corpi trovati dalla sorella maggiore
Una delle salme viene portata via, all'esterno della palazzina dove una donna e la figlia sono state trovate morte, in via Domodossola, a Torino, 21 giugno 2026 (Ansa)
Choc a Torino: la donna, di origini romene, ha ucciso la bambina di 13 anni e poi si è suicidata. La vittima era ancora agonizzante quando la diciannovenne, ora ricoverata, è rientrata in casa e ha chiamato i soccorsi.

Una foto dei nonni con le due ragazze durante un compleanno. Una con lei abbracciata alla figlia più grande e un porto con le barche attraccate sullo sfondo.

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Così organizzavano dalla Serbia l’arrivo di clandestini in Italia

Così organizzavano dalla Serbia l’arrivo di clandestini in Italia
Profughi dinanzi muro ungherese, 16 settembre 2015 (Ansa)
Obiettivo: rifornire di manodopera irregolare il distretto del pronto moda e altre città. Al vertice del sistema c’era il cinquantenne Pan Keke. Che teneva le fila dei rapporti con gli imprenditori asiatici del settore tessile.

Il suo nome era già comparso in numerose inchieste giudiziarie, soprattutto nel Veneziano. Pan Keke, cinquantenne conosciuto anche con il nome di «Luca», era stato indicato dagli investigatori come uno dei protagonisti di un sistema che aveva trasformato una strada di Mestre in un punto di riferimento per attività legate alla prostituzione e ai centri massaggi

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