Ranucci: «La Rai mi ha ricordato che per parlare devo essere autorizzato»

«Non posso dirvi niente perché questa mattina la Rai mi ha ricordato che per ogni dichiarazione devo chiedere l’autorizzazione, altrimenti si riapre il codice etico, l’audit, un altro codice etico, un altro progetto più disciplinare». Lo ha detto il conduttore Sigfrido Ranucci poco prima del suo intervento a Fiera di Primiero, in Trentino, per la presentazione del libro Diario di un trapezista.

Ranucci ha spiegato che «al terzo provvedimento disciplinare c’è il licenziamento» e, incalzato dai giornalisti, ha aggiunto: «Non posso rispondere, dell’inchiesta non parlo per rispetto dei magistrati».

Sulla querela nei confronti di Clementina Forleo, Ranucci ha detto: «Non gliela faccio perché ha detto correttamente che ha ripreso notizie fatte dal Foglio e da Sottile, quindi ha tracciato i mandanti, diciamo così. E quindi adesso sposteremo l’attenzione. Loro per scrivere quelle cose sicuramente hanno le prove», ha concluso.