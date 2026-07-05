Villa Agrippina, rifugio imperiale tra il Vaticano e l’anima di Roma

Roma non è solo una città, è un’esperienza stratificata dove il tempo sembra ripiegarsi su se stesso. Ogni volta che ci si torna si scoprono angoli, zone, negozi, ristoranti e alberghi nuovi. Nel cuore pulsante di questa metropoli eterna, a pochi passi dal colonnato del Bernini e dalle sponde del Tevere, sorge Villa Agrippina Gran Meliá, un resort urbano a cinque stelle che ridefinisce il concetto di bien vivre. Non è semplicemente un hotel, ma un ponte lussuoso tra la grandezza imperiale e la romanità contemporanea.

La posizione di Villa Agrippina è un privilegio raro. Situata sulle pendici del Gianicolo, la struttura funge da baricentro ideale per chi desidera esplorare tre delle anime più autentiche di Roma: la sacralità della Città del Vaticano, la vivacità bohémien di Trastevere e la memoria silenziosa del ghetto. Soggiornare qui significa svegliarsi con la vista della cupola di San Pietro e, con una passeggiata di pochi minuti, ritrovarsi immersi nel fascino medievale di Trastevere. Questo quartiere, con i suoi vicoli stretti e le piazze animate, offre il contrappunto perfetto alla quiete del resort, regalando agli ospiti la possibilità di vivere la «vera» Roma dei romani, tra trattorie storiche e botteghe artigiane.

Inaugurata nel 2012 dopo un meticoloso restauro, la villa sorge sui resti dell’antico Conservatorio Torlonia. Ma le radici della struttura affondano ancor più lontano: gli scavi hanno riportato alla luce reperti della leggendaria dimora di Agrippina Minore, madre di Nerone. Questa eredità imperiale è celebrata ovunque, dalla lobby, dove campeggia una riproduzione del volto di Agrippina, fino alle 106 camere e suite, dove ogni dettaglio è un omaggio all’estetica romana rivisitata in chiave moderna. Le sistemazioni variano dalle camere standard alla suite vaticana, con una terrazza di 125 mq e jacuzzi privata, alla suite imperatore Nerone, fino alla Agrippina private pool villa, l’apice dell’esclusività con un giardino privato di 200 mq e piscina con nuoto controcorrente.

«I nostri ospiti», racconta Andrea Fiorentini, elegante e simpatico general manager dell’hotel, «oltre a poter godere di verde, piscina in giardino, spa, bar e ristoranti, come se fossero in un resort, hanno a disposizione golf cart con autista per poter girare anche nelle zone pedonali senza far troppa fatica. Molti dei nostri clienti poi», continua Fiorentini , «sanno che abbiamo delle corsie preferenziali per fargli visitare non solo i musei del Vaticano, ma anche zone della città-stato normalmente non aperte ai turisti. Insomma possiamo far vivere loro esperienze davvero uniche».

Il cuore pulsante del gusto è il ristorante Follie, guidato dall’executive chef Alfonso D’Auria. La sua cucina è un dialogo sapiente tra le radici campane e l’adozione romana. I suoi menu degustazione, come «Il Grande Mediterraneo», sono percorsi sensoriali che esaltano la materia prima locale con guizzi di innovazione e ricordi d’infanzia, rendendo il ristorante una meta anche per i residenti della capitale. Per chi cerca un’atmosfera più informale, il bar Amaro offre un ambiente Art Dèco dove rilassarsi con tapas spagnole e cocktail d’autore, mentre d’estate il Pool bar diventa il centro della vita sociale all’aperto.

Dopo una giornata trascorsa tra i tesori del ghetto – dove, da secoli, la storia della comunità ebraica si intreccia con i resti del Portico d’Ottavia o a Trastevere – non c’è nulla di più rigenerante di un passaggio alla Villa Agrippina spa by Clarins & My blend. È una delle dodici spa al mondo a vantare questa firma, offrendo trattamenti che fondono tecnologia avanzata e principi attivi naturali in un percorso benessere su misura.

Ciò che rende Villa Agrippina una vera rarità nel panorama romano è il suo esterno. Gli Horti domiziani, i giardini che circondano la proprietà, ospitano oltre 40 specie botaniche, offrendo un’oasi di silenzio e frescura interrotta solo dal suono dell’acqua della spettacolare piscina all’aperto.

In una città dove lo spazio è spesso un lusso, questo hotel offre il respiro di un resort di campagna nel centro esatto della storia. Che si tratti di sorseggiare un calice di vino a bordo piscina o di ammirare i tetti di Roma da una terrazza privata, l’esperienza a Villa Agrippina è un invito a rallentare, godendosi il lusso di una Roma senza tempo.

Informazioni: www.melia.com.