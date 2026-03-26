Gemma Gaetani
2026-03-26

FoodTalk | Caso Redzepi: capire per cambiare, non per sciacallare

Sulla vicenda del noto chef costretto alle dimissioni è necessaria una riflessione più seria di quella condotta finora sui media.

gemma gaetani food talk podcast

FoodTalk | Dimissioni di Redzepi, giuste o sbagliate?

FoodTalk | Dimissioni di Redzepi, giuste o sbagliate?

Lo chef famoso nel mondo ha deciso di lasciare il Noma dopo le accuse di abusi. Un errore o un gesto inevitabile?

gemma gaetani food talk podcast

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

Entrano in vigore le nuove norme per la tutela della nostra eccellenza troppo spesso minacciata da prodotti stranieri

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Prima venerano gli chef, poi piangono per i (presunti) abusi

Food Talk | Prima venerano gli chef, poi piangono per i (presunti) abusi

Attorno ad alcuni cuochi è stato creato un culto della personalità in stile sovietico. Non ci si stupisca poi per casi come quello del Noma.

FoodTalk | Rider sfruttati? Torniamo al fattorino

FoodTalk | Rider sfruttati? Torniamo al fattorino

In molti, compreso Massimo Gramellini, hanno discusso il complesso tema delle consegne a domicilio. Ma al di là degli slogan, una soluzione c'è

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy