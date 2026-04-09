Gemma Gaetani
2026-04-09

FoodTalk | Uomini o donne, la sfida è comandare in modo virtuoso

Gli abusi di autorità avvengono nelle grandi cucine (e non solo) e a compierli sono sia maschi sia femmine. Per cambiare sistema non basta puntare il dito su un solo sesso.

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FoodTalk | Il problema non è (quasi mai) l'uomo al comando, ma le condizioni del comando

FoodTalk | Il problema non è (quasi mai) l'uomo al comando, ma le condizioni del comando

Continuano polemiche e discussioni sul caso dello chef Redzepi. Gli abusi in cucina sembrano diventati prerogativa maschile e si parla del patriarcato anche nell'ambiente del food. Ma è davvero così? Che cosa porta a creare condizioni di lavoro sconvenienti?

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FoodTalk | Caso Redzepi: capire per cambiare, non per sciacallare

FoodTalk | Caso Redzepi: capire per cambiare, non per sciacallare

Sulla vicenda del noto chef costretto alle dimissioni è necessaria una riflessione più seria di quella condotta finora sui media.

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FoodTalk | Dimissioni di Redzepi, giuste o sbagliate?

FoodTalk | Dimissioni di Redzepi, giuste o sbagliate?

Lo chef famoso nel mondo ha deciso di lasciare il Noma dopo le accuse di abusi. Un errore o un gesto inevitabile?

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FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

Entrano in vigore le nuove norme per la tutela della nostra eccellenza troppo spesso minacciata da prodotti stranieri

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