Carlo Tarallo
2026-04-10

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano.

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Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Cosa penso del discorso di Meloni in Parlamento»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Cosa penso del discorso di Meloni in Parlamento»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta il discorso in Parlamento di Giorgia Meloni.

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Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.

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Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Gli scenari in Iran allo scadere dell'ultimatum di Trump»

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Gli scenari in Iran allo scadere dell'ultimatum di Trump»

Ecco #DimmiLaVerità del 7 aprile 2026. Il nostro Stefano Graziosi analizza cosa potrà accadere stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump all'Iran.

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Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Caso Ramy, i carabinieri ancora sotto inchiesta»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Caso Ramy, i carabinieri ancora sotto inchiesta»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta l'inchiesta a carico di 7 carabinieri per la morte di Ramy.

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