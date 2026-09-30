Trend e futuro dell’energia

Il primo trend globale è il cambiamento climatico che evidenzia la necessità di adeguare le infrastrutture, come reti elettriche e impianti di generazione, oggi sottoposti al rischio di eventi estremi. E ciò pone le utility davanti all’esigenza di ripensare gli asset esistenti e quelli futuri, per mantenere e innalzare gli standard di servizio, garantendo sicurezza e affidabilità.

Oggi la strategia per le infrastrutture passa per la valutazione del rischio climatico, che per il Gruppo Enel è combinazione di hazard (l’evento possibile), vulnerabilità (danni possibili) ed esposizione (valore degli asset), sulla base dei modelli globali dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, emanazione dell’ONU.

A partire da queste analisi il Gruppo sviluppa soluzioni che nascono in differenti contesti geografici e climatici, per trovare applicazione nei diversi Paesi. Nel caso delle reti elettriche, si parla di potenziamento della capacità, realizzazione di nuove linee di trasporto e distribuzione anche per aumentare la magliatura della rete, interramento delle linee a protezione dagli eventi meteo estremi, maggiore automazione e telecontrollo per velocizzare i ripristini in caso di guasti, sperimentazione e applicazione di nuovi materiali e soluzioni progettuali resilienti. Un approccio integrato per garantire qualità e ridurre al minimo le interruzioni del servizio elettrico.

Anche la generazione di energia a zero emissioni, per il legame diretto con il clima, espone gli impianti a rischi specifici. Per i parchi fotovoltaici, Enel utilizza modelli meteo evoluti per la previsione e il rilievo tempestivo delle condizioni critiche (vento forte, grandine) e interventi automatici di riposizionamento dei pannelli, in posizione più sicura, ad esempio verticale in caso di grandine e orizzontale a protezione dal vento. Nell’eolico, i rischi sono collegati soprattutto all’elevata temperatura, che provoca non solo perdite di rendimento elettrico, ma anche rotture meccaniche: per questo le manutenzioni ordinarie e straordinarie del Gruppo puntano all’adeguamento e all’implementazione mirata di soluzioni innovative per il raffreddamento.

Nell’impianto di “Valle de Los Vientos”, in una zona desertica del Cile, la forte escursione termica sottopone a stress i sistemi elettrici, potenzialmente riducendone la vita operativa. Per adattare l’impianto a queste condizioni, Enel ha installato un condotto diretto per aumentare il flusso d’aria nel sistema di raffreddamento del generatore e regolarne la temperatura anche a pieno regime, ed ha potenziato il sistema di isolamento delle componenti del generatore della turbina. Una soluzione, nata dalla gestione di condizioni ambientali estreme, che il Gruppo applica attualmente a tutti i siti che saranno sempre più esposti a condizioni di forte caldo e bassa densità dell’aria.