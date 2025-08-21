Redazione digitale
2025-08-21

Il ministro asintomatico con la variante Badoglio

Orazio Schillaci (Getty images)
Gli ex colleghi di Tor Vergata lo definivano un «camice grigio». E la revoca della commissione da lui nominata appena due settimane fa conferma i dubbi sulla sua capacità di governare la Sanità in autonomia. Schillaci fa filtrare che non si dimetterà, ma gli italiani vogliono sapere se è pavido o è condizionato.
orazio schillaci

Schillaci, «camice grigio» scelto da Mattarella e apprezzato dalla sinistra

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)
Secondo i colleghi è capace senza però eccellere. Speranza lo chiamò all’Iss, mentre Lollobrigida (ora pentito) lo segnalò alla Meloni. Ma fu il Colle a preferirlo a Bellantone.
orazio schillaci

Per attaccare Trump la Lagarde pizzica pure la Von der Leyen

Christine Lagarde (Ansa)
Da Ginevra il capo della Bce critica i dazi ma anche l’accordo firmato da Ursula. E apre alla Cina: «Non ci sono solo gli Usa».
​christine lagarde

Viva Pippo, uomo esigente ma umile

Pippo Baudo (Getty Images)
Baudo era uno stacanovista, chiedeva tanto a sé e agli altri. Dopo Mediaset accettò di rientrare in Rai dal garage conducendo un quiz: lo davano per finito, eppure risorse.
pippo baudo
