Orazio Schillaci (Getty images)
Gli ex colleghi di Tor Vergata lo definivano un «camice grigio». E la revoca della commissione da lui nominata appena due settimane fa conferma i dubbi sulla sua capacità di governare la Sanità in autonomia. Schillaci fa filtrare che non si dimetterà, ma gli italiani vogliono sapere se è pavido o è condizionato.
2025-08-21
Schillaci, «camice grigio» scelto da Mattarella e apprezzato dalla sinistra
Orazio Schillaci (Imagoeconomica)
Secondo i colleghi è capace senza però eccellere. Speranza lo chiamò all’Iss, mentre Lollobrigida (ora pentito) lo segnalò alla Meloni. Ma fu il Colle a preferirlo a Bellantone.
Christine Lagarde (Ansa)
Da Ginevra il capo della Bce critica i dazi ma anche l’accordo firmato da Ursula. E apre alla Cina: «Non ci sono solo gli Usa».
Pippo Baudo (Getty Images)
Baudo era uno stacanovista, chiedeva tanto a sé e agli altri. Dopo Mediaset accettò di rientrare in Rai dal garage conducendo un quiz: lo davano per finito, eppure risorse.