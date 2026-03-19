Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Il sassofonista, direttore artistico di Bergamo Jazz Festival, racconta con la voce e con il suo strumento la storia dei musicisti che hanno «segnato il passo» nella sua vita: dal padre, «Big T» Lovano, a Hank Jones fino a Miles Davis e John Coltrane.