Redazione digitale L’India e la nuova grammatica del potere tecnologico True Il vertice sull'impatto dell'IA 2026 a Nuova Delhi (Ansa)

Quando si parla di intelligenza artificiale, il dibattito globale tende a concentrarsi su algoritmi, investimenti miliardari e competizione tra superpotenze. Ma il vertice internazionale sull’IA ospitato a New Delhi ha mostrato qualcosa di più profondo: siamo entrati in una fase in cui la vera partita non è solo tecnologica, ma politica e culturale.Per la prima volta, una grande piattaforma globale di confronto sull’intelligenza artificiale è stata guidata da un Paese del cosiddetto Global South. Non è un dettaglio simbolico. È un cambio di paradigma. Significa affermare che le regole dell’innovazione non possono essere scritte esclusivamente da chi ha dominato le precedenti rivoluzioni industriali.Nel moderno complesso di Bharat Mandapam, governi, imprese tecnologiche, università e organizzazioni internazionali hanno discusso non soltanto di potenza computazionale e modelli linguistici avanzati, ma di accesso, equità, formazione e responsabilità. È qui che l’India ha cercato di imprimere la propria impronta: l’intelligenza artificiale come bene abilitante per lo sviluppo, non come strumento di concentrazione del potere.Il Primo Ministro Narendra Modi ha insistito su un punto centrale: l’IA deve essere «human-centric», centrata sull’essere umano. Una formula che rischia di diventare retorica se non viene riempita di contenuti concreti. Ma nel contesto indiano assume una valenza specifica. In un Paese che ha già dimostrato di saper costruire infrastrutture digitali pubbliche su scala di massa – dai sistemi di identità digitale ai pagamenti istantanei – l’idea è che anche l’intelligenza artificiale possa diventare un moltiplicatore di servizi pubblici, istruzione e inclusione finanziaria.Il vero nodo, tuttavia, non è tecnologico. È geopolitico.L’intelligenza artificiale è ormai un elemento strutturale della competizione tra Stati. Chi controlla i dati, i modelli e i semiconduttori controlla una parte crescente del valore economico globale. In questo scenario, l’India non si presenta come semplice terreno di investimento o mercato emergente, ma come attore normativo. Ospitare il vertice significa rivendicare un ruolo nella definizione delle regole.Questo ha almeno tre implicazioni.Primo: la governance dell’IA non potrà essere credibile senza includere le esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Questioni come accesso ai dataset, trasferimento tecnologico, infrastrutture energetiche e formazione delle competenze sono decisive. Senza di esse, il divario digitale rischia di trasformarsi in divario algoritmico.Secondo: la sovranità digitale diventa un tema centrale. L’India, forte della propria esperienza nella costruzione di ecosistemi digitali domestici, propone un modello in cui innovazione e controllo pubblico non sono necessariamente in conflitto. È una visione alternativa sia al laissez-faire puro sia all’iper-regolazione paralizzante.Terzo: l’etica dell’IA non può essere monopolio culturale di una sola area del mondo. Le sensibilità giuridiche, sociali e filosofiche sono diverse. Un vero quadro globale dovrà riflettere questa pluralità.Naturalmente, i vertici producono dichiarazioni, non miracoli. Le intenzioni devono tradursi in investimenti reali, cooperazione scientifica e standard condivisi. Il rischio di un eccesso di enunciazioni è sempre presente. Ma sottovalutare il significato politico di questo summit sarebbe un errore.L’India ha compreso che l’intelligenza artificiale non è soltanto un settore industriale: è una leva di potere sistemico. Inserirsi nella cabina di regia della governance globale significa ambire a un ruolo da rule-maker, non da rule-taker.In un mondo frammentato, dove tecnologia e geopolitica si intrecciano sempre più strettamente, il vertice di New Delhi non è stato semplicemente un evento. È stato un messaggio. La nuova grammatica del potere tecnologico è ancora in fase di scrittura. E l’India vuole essere tra coloro che ne decidono la sintassi.