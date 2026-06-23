Il giorno della Verità - Diretta streaming

2026-06-23
Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervistato dal direttore Maurizio Belpietro spiega che il Movimento 5 stelle sta lavorando a un programma con Avs e Pd e che attualmente il centro non è coinvolto: «poi si vedrà».
«Sono l'unico dell'opposizione oggi», esordisce scherzando, «mi sento responsabilizzato». Il direttore inizia chiedendogli un commento della notizia del giorno: la pubblicazione della telefonata in cui Trump diceva di provare pena per Giorgia Meloni. «Io penso che il Paese intero deve unirsi nel respingere gli attacchi fatti al governo. Chiunque sieda a Palazzo Chigi. Dopodiché mi sento di aprire una riflessione. Io ho una tesi: si è raccontata la storia che l'Italia fosse ritornata centrale, Italia pontiera. Una narrazione che io non riscontravo, si confondeva la diplomazia con l’affinità politica. Noi non abbiamo ottenuto nulla da Washington ma abbiamo comprato armi, gas liquido". Quando il direttore gli contesta che Meloni non è stata l'unico leader ad essere attaccato risponde: «Il problema è che Crosetto ha cambiato idea sulla spesa al 5% del Pil in Difesa, doveva dirlo subito invece che non si poteva fare, perché non si può perdere la faccia. Meloni se voleva puntare sull’affinità ideologica, doveva dire che queste condizioni non si potevano accettare». Sui rapporti commerciali, l'export in crescita con gli Stati Uniti nonostante i dazi americano resta evasivo e dice: «A me ha colpito che dopo il bilaterale a Washington Meloni ha sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui si scriveva che l’Italia avrebbe rilanciato la marina mercantile americana, una follia. Lei paga il fatto di aver proposto Trump premio Nobel per la pace. Paga il fatto di aver dichiarato che in Venezuela si trattava di legittima difesa8».
Ma è portato sulle questioni interne che dà la notizia, interrogato sulla foto dei leader senza Matteo Renzi: «Non era la prima volta che facevamo riunioni senza Renzi. Ci siamo trovati a fare proposte di legge insieme: salario minimo. Congedo paritario. Io ho presentato una legge sul conflitto di interessi che era condivisa da queste forze. Quello è un formato naturale, quella era una foto che abbiamo deciso di pubblicare per farvi parlare. Ma ci siamo incontrati altre volte. Volevamo anticipare che l’8 e il 15 luglio saremo in una città del nord per sintetizzare il lavoro fatto. Sempre lo stesso formato: Avs, M5s, Pd. Stiamo lavorando al programma e dopo l'estate vedremo chi coinvolgere...». Insomma Renzi si o no?», chiede il direttore. «Ora è il tempo del programma dopo si capirà chi coinvolgere in questo programma». Chi è il leader di questo programma? Lei? «Sulle primarie tanti esponenti del Pd e anche Schlein si sono espressi a favore. A quel punto ho acconsentito e poi c’è stata qualche titubanza...». risponde aggiungendo che non accetterà altri incarichi come la presidenza del Senato per fare un passo indietro. E sul lavoro fatto da premier praticamente ammette che non rifarebbe nulla: non farebbe il superbonus che non ha funzionato perchè l'hanno gestita male e nascondono i dati a suo avviso. Poi anche il reddito di cittadinanza «lo modificherei» ammette.
La patrimoniale? «l’ho studiata, ma non funziona. Negli altri Paesi non ha funzionato. È una formula bellissima ma non si valuta facilmente un patrimonio per questo non credo alla patrimoniale.
Sanzioni alla Russia, cosa ne pensa? Io dico di no. Condanniamo l’invasione e abbiamo condiviso tutte le sanzioni, siamo contro l’invio di armi.
Vuole un negoziatore europeo?
Deve rappresentare tutti. Non deve essere londra o parigi o berlino a negoziare. Oggi non è accettabile comprare gas russo, s enon dopo un accordo di pace.
Commisisone covid perchè la contestate tanto?
Ci sembra una presa in giro e male impostata fin dall’inizio. Non dovete azzardarvi ad accostare il mio nome ad un illecito che finora non è neanche stato dimostrato.Veniamo alle cose di casa nostra.
Ripeterebbe la frase “ristrutturate la casa gratis”?
Sul territoruo spiegavo come funzionava. Avete riscotruito per me unruolo di pserpero dei soldi pubblici.
Riferebbe il superbonus?
No.
Dobbiamo esser seri. È stato vagliato anche da Tremonti, è stato lanciato in pandemia, oggi non siamo più in queste condizioni.
L’hanno gestita male, la sua sintesi, e nascondono i dati.
2026-06-23
Tajani: «La pace non si può fare senza l’Europa. Serve un inviato Ue per trattare con Putin»
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Il direttore de «La Verità» Maurizio Belpietro e il ministro degli Esteri Antonio Tajani
Dal palco de Il Giorno della Verità, il vicepremier difende l’alleanza transatlantica: «Le offese a Meloni sono inaccettabili. Con gli Usa alleati a prescindere da chi governa». E su Vannacci: «Non capisco perché si sia messo contro il centrodestra, la coalizione resta solida».
La terza edizione de Il giorno della Verità si è aperta con l'intervista del direttore Maurizio Belpietro al ministro degli Esteri Antonio Tajani. In merito allo scontro degli ultimi giorni fra Meloni e Trump, Tajani ha ribadito come sia «inaccettabile che vi siano offese nei confronti della premier». Eppure, ha sottolineato che «dobbiamo preservare la nostra alleanza con gli Usa: non possiamo pensare di dividere l'Occidente, che deve essere sempre più unito di fronte alle sfide odierne con Russia, CIna, India. Altrimenti sarà difficile essere competitivi da soli. Anche gli Usa hanno bisogno di noi: ricordiamo che l'Italia è la seconda manifattura europea».
Sempre riguardo alla querelle con gli Stati Uniti, il ministro degli Esteri ritiene che «non bisogna fare la guerra a nessuno, ma dobbiamo farci rispettare. Abbiamo dato dei segnali politici forti, annullando la mia missione negli Usa. Continuiamo comunque a lavorare su tutti i dossier che riguardano le materie prime e la Nato. Guardiamo avanti come alleati».
Belpietro ha introdotto quindi la situazione del conflitto russo-ucraino, in vista di un possibile accordo di pace. «Bisogna trovare una figura che parli per tutti. Ma dobbiamo sceglierla noi, non Putin. E deve essere una figura credibile a livello istituzionale, possibilmente che abbia buone relazioni con il Cremlino», sostiene Tajani. Sul gas russo, l'Italia deve rimanere coerente con quanto ha scelto secondo il ministro degli Esteri: «Abbiamo fatto una scelta e dobbiamo essere coerenti, abbiamo alternative e le stiamo perseguendo. Lavoreremo anche sul nucleare. Ma se vogliamo spingere Putin a sedersi al tavolo, bisogna mandargli dei messaggi chiari. Non può valere la regola del più forte».
A livello geopolitico, Tajani ha ribadito con vigore la posizione in cui l'Italia si colloca sullo scacchiere geopolitico: «Non abbiamo alternativa all'Europa, non possiamo competere a livello globale con Cina, Usa, Russia. L'Europa, oltretutto, condivide le radici comuni cristiane. Il problema è che manca di una leadership forte. L'Italia, in questo contesto, è il Paese più stabile: si tratta del secondo governo più longevo di tutti i tempi. Per migliorare come Unione europea, dobbiamo creare un mercato unico dei capitali e dell'energia.»
Il soggetto si è poi spostato sulla politica interna, in particolare su Roberto Vannacci e il suo partito, Futuro nazionale, come nuovo soggetto politico: La coalizione di centrodestra si è sempre mostrata solida, anche se apparteniamo a famiglie diverse. Siamo un'alleanza strategica che offre all'elettorato opportunità e sfumature diverse con lo stesso obiettivo. Governiamo quindi bene insieme. Per quanto riguarda Vannacci, è lui che si è messo contro il centrodestra. Aveva detto che non avrebbe mai creato un nuovo partito, che era un'insinuazione di Conte e Schlein per dividere il centrodestra. Poi, invece, ha fatto tutto il contrario. È lui, quindi, che esclude qualsiasi alleanza con il centrodestra, perché fa il gioco della sinistra. Deve trovare un accordo con se stesso».
Il tema di un allargamento della coalizione verso il centro trova invece terreno fertile nella visione strategica di Forza Italia: «In alcuni casi è possibile, magari nelle grandi città. Aggregarsi aiuta a vincere le elezioni. Su alcune questioni abbiamo idee simili. Nello specifico, se a Milano ci fosse Cottarelli come civico potrebbe essere vincente, e mettere la sinistra all'opposizione dopo la pessima gestione dell'attuale giunta. Credo che nel capoluogo lombardo serva proprio un alleato civico che allarghi i confini del centrodestra».
Infine, il direttore della Verità chiama in causa il presunto conflitto di Tajani con la famiglia Berlusconi. «Assolutamente no, sono i giornali di sinistra che cercano di mettere in risalto qualsiasi cosa come se fosse una guerra civile. In realtà» spiega il ministro «non c'è mai stata nessuna polemica. Ascolto i loro consigli perché forniscono idee preziose, perché hanno a cuore Forza Italia. Ma il mio compito è far sì che il partito vada avanti, non sia legato alla storia. Io sono stato la guida in questa fase e continuerò a esserlo».
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In un libro scritto da tre autori e in vendita su Amazon, la descrizione fedele delle prescrizioni coraniche contro gli infedeli e una possibile difesa. Discriminare non è una brutta parola, ma un atto necessario.
Questo libro contiene la scandalosa proposta di discriminare gli appartenenti a una religione sottoponendoli ad un questionario. Questo è considerato scandaloso.
È invece scandaloso che sia considerato scandaloso. Continuamente ci impongono di non discriminare. Discriminare è considerato il massimo dei crimini, il crimine assoluto che genera il secondo crimine assoluto, la non accoglienza indiscriminata di chiunque. La parola «discriminare» viene spesso percepita come qualcosa di negativo, quasi sinonimo di ingiustizia o esclusione. In realtà, il significato originario del termine è molto più neutro: discriminare significa distinguere, riconoscere differenze, scegliere. Ogni giorno compiamo atti di discriminazione nel senso più semplice e naturale del termine. Quando scegliamo un amico, un partner, un libro da leggere o un percorso professionale, stiamo inevitabilmente preferendo un’opzione rispetto ad altre. Se una persona afferma di amare qualcuno, sta implicitamente scegliendo quella persona a scapito delle altre. In questo senso discrimina, cioè distingue e seleziona. Senza la capacità di discriminare non esisterebbero il giudizio, il gusto personale, le preferenze, la libertà di scelta e la libertà di restare vivi. Secondo l’ottica del non discriminare, alla festa di compleanno del bambino occorre invitare non i suoi amici, come sarebbe giusto, ma tutta la classe inclusi i due odiosi bulli che lo martirizzano e che renderanno la festa un incubo. Ciò che deve essere condannato, invece, non è la discriminazione in quanto tale, ma la discriminazione ingiusta, arbitraria o lesiva della dignità e dei diritti delle persone.
Un’altra cosa: la preferenza è un diritto umano e non deve essere giustificata. Preferisco avere vicini di casa con le mie usanze e soprattutto la mia religione, le stesse festività, gli stessi simboli perché mi semplifica la vita e mi dà un forte senso di affiliazione al gruppo. Non devo giustificarlo e non me ne devo scusare. Se accolgo una religione diversa dalla mia, usanze diverse, se accetto di convivere con lingue sconosciute, sto rinunciando al senso di affiliazione al gruppo e sto facendo uno sforzo enorme. Questo sforzo è fatica e in molti casi sofferenza, per esempio, per le persone anziane che si trovano sradicate nei loro stessi quartieri. Si tratta di uno sforzo che non ho nessun dovere di fare e per il quale esigo che mi sia data gratitudine, perché ogni gruppo etnico ha diritto a un luogo di affiliazione al gruppo dove ci siano la sua lingua e le sue usanze, dove la sua religione sia rispettata, e noi non facciamo eccezione. A maggior ragione ho il dovere di scegliere persone - che entrano nel mio paese e che cammineranno nelle strade dove io cammino - che non seguano religioni che contengano linee aggressive per me e per i miei discendenti, perché il mio primo dovere non è l’accoglienza, ma la sicurezza mia, dei miei amici, dei miei vicini di casa, della mia nazione e dei miei discendenti. Confondere ogni forma di scelta con una forma di oppressione significa privare le parole del loro significato e rendere impossibile qualsiasi valutazione. Discriminare, nel suo senso più autentico, è una funzione essenziale dell’intelligenza e della libertà umana. Il nostro diritto (o dovere?) di discriminare non dipende solo da dati statistici, che dimostrano come gli appartenenti alla religione islamica hanno un tasso di aggressività più alto degli altri gruppi: se questo avesse cause di tipo sociologico o economico, avrebbe comunque una serie di soluzioni e dovrebbe attenuarsi con le generazioni successive. Il nostro diritto (o dovere?) di discriminare nasce dall’analisi dei testi della teologia islamica. Nel momento in cui parliamo della violenza costitutiva dei testi islamici ci viene ricordato che la violenza esiste anche nella Bibbia. Ci sono differenze strutturali tra i testi che li rendono non comparabili.
[…] Nel Corano è specificato che ci sono vari modi per raggiungere il Paradiso, e che morire combattendo mentre si sterminano i nemici di Allah è quello che rende il fedele più vicino al cuore di Allah stesso. I musulmani morti curando gratis i lebbrosi, per esempio, sono meno santi di chi muore uccidendo per Allah. Il punto non è che alcuni musulmani siano terroristi (ed altri non lo siano): il punto è che ideologicamente l’islam è una cultura di aggressione, a cominciare dalla disumanizzazione del nemico, che viene equiparato alle scimmie (ebrei) ed ai maiali (cristiani). Ci sono milioni di musulmani non violenti, certo, ma il punto è che un musulmano non violento, secondo il Corano, non è un buon musulmano, come ci ha insegnato Khomeini. La stragrande maggioranza dei musulmani sono persone che non vogliono uccidere nessuno: senz’altro, come la maggioranza dei tedeschi vissuti in Germania tra il ‘35 e il ‘45 non voleva uccidere gli ebrei e soprattutto i bambini ebrei. Questo non ha salvato gli ebrei e nemmeno i loro bambini. La maggior parte dei turchi non voleva lo sterminio degli armeni, e meno che mai delle loro donne: questo non ha salvato gli armeni e nemmeno le loro donne. Perché una popolazione sia pericolosa non ho bisogno che sia costituita da una totalità di persone aggressive, nemmeno da una maggioranza di persone aggressive. Una minoranza del 3 o 4% è più che sufficiente una volta che eista un codice morale (o un libro sacro), che impedisca alla maggioranza pacifica di prendere posizione contro la violenza in maniera energica. La legge islamica, la sharia, è violenza anche se imposta con mezzi pacifici: per esempio votazioni democratiche.
[…] È cruciale assicurarsi che gli stranieri già presenti nel nostro territorio, e quelli che eventualmente arriveranno, non debbano in alcun modo costituire una minaccia all’incolumità dei nostri concittadini nonché ai principali valori della nostra convivenza civile. Negli Stati Uniti d’America si ottiene la residenza permanente - e, successivamente, la cittadinanza - se si sottoscrive un modulo federale, che termina con una dichiarazione giurata, dove si dichiara ad esempio di non essere mai stati condannati nel proprio Paese di origine, di non aver commesso crimini in genere anche se per essi non si è stati condannati, di non aver mai esercitato la prostituzione o la procura di essa, di non essere mai stati membri di un gruppo terrorista oppure iscritti al Partito Comunista e, nonostante sia oggi anagraficamente impossibile, di non aver mai preso parte attiva nello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. Qualora, in un momento successivo, si scoprisse che l’applicante, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha mentito anche ad una sola delle domande nel modulo federale, esso viene denunciato e condannato per spergiuro, falso ed altri reati, e ad esso viene tolto ogni diritto di risiedere negli Stati Uniti e, se già ottenuta, viene tolta la cittadinanza con divieto perpetuo di ingresso, e viene espulso a fine pena detentiva.
L’iniziativa qui proposta, che consiste in un disegno di legge che introduce un questionario in stile americano ai residenti di fede islamica, vuole aprire una discussione seria, non ideologica. Chiede di affermare che il pluralismo è possibile solo se tutti riconoscono il quadro comune. Nessuna libertà religiosa può trasformarsi in licenza di negare i diritti delle donne, di giustificare la violenza, di subordinare la coscienza individuale a un’autorità religiosa non controllabile. Su questo punto, le istituzioni e la società civile non possono più limitarsi a formule generiche di dialogo: devono esigere una presa di posizione chiara.
Lo scopo del disegno di legge è duplice. Da un lato, esso vuole essere uno strumento di chiarezza amministrativa e politica: chi si rapporta con lo Stato o riceve benefici pubblici deve dichiarare di riconoscere i principii minimi della convivenza democratica. Dall’altro, esso vuole rendere possibile una verifica di coerenza tra ciò che viene affermato pubblicamente e ciò che si insegna o si pratica in sede religiosa e comunitaria. Il questionario, in questa prospettiva, non è una provocazione fine a sé stessa. È un atto di responsabilità istituzionale. Chiede a chi aderisce a una comunità religiosa di dichiarare se accetta o meno punti che, in una Repubblica costituzionale, non possono essere negoziati: la parità di genere, la libertà di apostasia, il rifiuto della violenza come strumento di imposizione religiosa, il rispetto della legge civile come fonte ultima dell’ordine pubblico. Il disegno di legge, quindi, non sostituisce la fede né entra nella sfera delle convinzioni intime. Interviene invece quando la fede si traduce in comportamento pubblico, in organizzazione collettiva, in accesso a risorse o in influenza sui minori. In tali casi, la Repubblica ha diritto di chiedere una dichiarazione formale di adesione ai propri valori fondamentali.
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True
2026-06-23
Malgrado il fallimento del referendum, il pallino del Pd resta la cittadinanza facile
Ansa
I dem, capitanati da De Pascale, insistono su ius soli e ius scholae. Ignorando la virata europea sui porti aperti e l’opinione pubblica.
Il look del progressista estivo prevede le birkenstock e la cittadinanza facile. Poiché, senza la seconda, le prime sono semplici ciabatte freak, in questi giorni il dibattito del centrosinistra è tutto teso a enfatizzare il ritorno allo ius soli, allo ius scholae, al santo clandestino.
Lo spunto dell’aggressione social alla deputata Ouidad Bakkali è ghiotto e parte non secondaria del Pd è pronta a lanciare la campagna elettorale per le politiche sul tema più superficiale, identitario (e pericoloso) degli ultimi 20 anni: il ritorno all’accoglienza diffusa.
«Per me chi nasce in un luogo appartiene a quel luogo. Rimpatrio, remigrazione non c’entrano nulla con il modo con cui si ottiene la cittadinanza», è il pensiero del presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale che lancia la sfida politica: «Una parte della società (intende la sua, quella buona, nda) è pronta a confrontarsi sul tema senza cedere alle semplificazioni». Pensa al mondo cattodem, alla sinistra associazionista, al terzomondismo delle Ong; torna a far ribollire a 35 gradi all’ombra il consueto minestrone dal quale (per ora) sembra tenersi alla larga il solo Giuseppe Conte.
Un totale fallimento del terzetto Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Luciana Lamorgese, una vecchia storia che oggi mostra i suoi limiti con conseguenze devastanti come lo schiavismo del caporalato (in campagna) e dei rider (in città), come la violenza nelle periferie e la radicalizzazione islamica, mentre l’attentato terroristico di Salim El Koudri a Modena già sfuma, a un mese di distanza, in un peloso dimenticatoio. Nonostante tutto ciò c’è chi intende riproporre dalla finestra ciò che gli italiani hanno fatto uscire dalla porta: tutti gli indicatori e i sondaggi sono contrari; perfino il referendum dello scorso anno fortemente voluto da Elly Schlein e da Maurizio Landini ha sancito con il non quorum che i cittadini non vogliono neppure sentir parlare del grande, soffocante abbraccio senza prudenza e senza regole d’ingaggio certe.
L’occasione per rilanciare il liceale «vietato vietare» è stata la presentazione a Ravenna di un libro, Volti italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza, scritto dall’attivista Victoria Karam. E se De Pascale spolvera con la pelle di daino lo specchietto retrovisore, Bakkali ci guarda dentro con entusiasmo: «È una battaglia storica, riprendiamola in mano. E sono sicura che la vinceremo». È già un pezzo di programma elettorale che si appoggia per contrasto al pensiero chiusurista di Roberto Vannacci, utilizzato dalla sinistra come trampolino di lancio. Sottolinea Bakkali: «In un momento storico affogato in un linguaggio razzista ci sono persone che vogliono lottare perché esiste un’altra Europa».
Sarebbe quella infantile e inconsapevole che nel decennio scorso ha aperto ogni frontiera, ha lasciato sole Italia e Grecia a lottare contro l’invasione, ha pagato miliardi per tenere lontani i disperati, ha attuato (come Angela Merkel) la selezione etnico-meritocratica salvo poi ricredersi e rifare accordi di rimpatrio pure con l’Afghanistan. La pulsione piddina del ritorno all’accoglienza diffusa come programma elettorale è così fuori dal tempo che neppure Bruxelles l’abbraccia più. Anzi, il primo giugno ha approvato il nuovo regolamento che stabilisce il «return hub» in Paesi terzi, la detenzione fino a 30 mesi dei clandestini. E chi riceve un foglio di rimpatrio «deve cooperare con le autorità e lasciare il territorio Ue».
Il clima è questo ma il Pd ci riprova malgrado il «ce lo chiede l’Europa», un tempo sacro e inviolabile dogma. Il progetto olezza di autogol lontano un miglio, mentre il turbo-accogliente Keir Starmer esce da Downing Street con lo scatolone di cartone, nonostante negli ultimi mesi si sia rimangiato la sua filosofia; mentre l’altra guida del socialismo continentale Pedro Sánchez è appesa a un filo sempre più sottile. Nel continente domina la prudenza, in Italia valori come identità e tradizione sono tornati ad avere un senso con il governo di Giorgia Meloni.
«Siamo tutti italiani, è una battaglia storica e la vinceremo». È stupefacente che l’enfasi sulla cittadinanza facile diventi punto esclamativo a Ravenna, nella stessa regione di Modena. Dove all’interno di un convegno lo psichiatra ed esperto di migrazioni Tonino Cantelmi ha lanciato l’allarme: «Quell’attentato è un evento sentinella, ci obbliga a riflettere su che tipo di approccio vogliamo avere e su come possiamo intervenire sulle seconde generazioni, che saranno il nodo centrale dei prossimi anni».
Per il Pd di De Pascale e Bakkali c’è un solo modo: tutti insieme appassionatamente. Per la verità il presidente regionale aveva qualche dubbio sui clandestini: «Penso che questa enorme mole di clandestini vada ridotta» ha detto da Lilli Gruber. Ma è stato immediatamente bacchettato dal suo collega di partito, il consigliere comunale di Bologna Siid Negash: «Colpisce che un esponente del centrosinistra usi quel termine che appartiene più alla propaganda che alla realtà». È l’emendamento Nenni: gareggiando a fare i puri, troverai sempre qualcuno più puro che ti epura.
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