Carlo Tarallo
2026-03-30

Dimmi La Verità | Santomartino: «La guerra in Iran nasconde molte insidie»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci rivela tutte le insidie della guerra in Iran.

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Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Le prospettive della guerra in Iran»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Le prospettive della guerra in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 marzo 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo le prospettive della guerra in Iran.

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Dimmi La Verità | Carmela Auriemma (M5s): «Analizziamo il risultato del referendum»

Dimmi La Verità | Carmela Auriemma (M5s): «Analizziamo il risultato del referendum»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 marzo 2026. La vicecapogruppo alla Camera del M5s Carmela Auriemma commenta il risultato del referendum e la situazione nel campo largo.

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Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Negoziati Usa per un cessate il fuoco in Iran»

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Negoziati Usa per un cessate il fuoco in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 marzo 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega a che punto sono i negoziati per un cessate il fuoco in Iran.

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Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No»

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo le prime spaccature nel centrosinistra dopo la vittoria del No.

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