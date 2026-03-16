Sergio Barlocchetti
2026-03-16

K.I.S.S. | La giornata nera

Prima di diventare l’uomo più veloce e famoso del mondo, fu asso della caccia e anche abbattuto. Ecco un piccolo ritratto di uno dei piloti migliori al mondo.

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K.I.S.S. | Asso nella lentezza

K.I.S.S. | Asso nella lentezza

Una medaglia mai data per scadenza dei termini, un atto eroico in quella che viene definita la Guerra dimenticata. Ecco la storia di Royce Williams.

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K.I.S.S. | La forza di essere soli

K.I.S.S. | La forza di essere soli

Che cosa spinge un pilota a volare senza nessun altro a bordo? Magari a intraprendere un volo lungo e rischioso? Ecco una storia, poco nota, che aiuta a capire noi stessi!

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K.I.S.S. | Le scarpe di Aldo

K.I.S.S. | Le scarpe di Aldo

C’è un aviatore milanese del quale ormai si parla poco. Eppure è medaglia d’oro al valor militare e la sua famiglia ha produsse qualcosa che tutti bambini hanno avuto.

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K.I.S.S. | Una sigaretta di troppo

K.I.S.S. | Una sigaretta di troppo

Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. E anche un incallito fumatore.

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