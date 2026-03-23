Carlo Tarallo
2026-03-23

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La vittoria del No al referendum sulla giustizia è una batosta»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 marzo 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

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Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Trump in Iran ha fatto un azzardo»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Trump in Iran ha fatto un azzardo»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo l'azzardo di Trump in Iran.

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Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ci sono bambini nati in Italia ma senza cittadinanza»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ci sono bambini nati in Italia ma senza cittadinanza»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 marzo 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta l'incredibile caso dei bambini nati in Italia ma senza cittadinanza.

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Dimmi La Verità | Andrea Barabotti (Lega): «Troppi figli sottratti ai genitori»

Dimmi La Verità | Andrea Barabotti (Lega): «Troppi figli sottratti ai genitori»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco.

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Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Alcuni medici e giudici aiutano l'immigrazione clandestina»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Alcuni medici e giudici aiutano l'immigrazione clandestina»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 marzo 2026. Il nostro Fabio Amendolara spiega come alcuni medici e magistrati ostacolano la lotta alla immigrazione clandestina.

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