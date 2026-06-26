2026-06-26
Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Carceri italiane in condizioni disastrose»
Ecco #DimmiLaVerità del 26 giugno 2026. Il deputato di Azione Fabrizio Benzoni e i dati clamorosi delle carceri italiane.
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