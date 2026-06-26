Carlo Tarallo
2026-06-26

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Carceri italiane in condizioni disastrose»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 giugno 2026. Il deputato di Azione Fabrizio Benzoni e i dati clamorosi delle carceri italiane.

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Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Ripercussioni della lite tra Meloni e Trump»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Ripercussioni della lite tra Meloni e Trump»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 giugno 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti analizza le ripercussioni della lite tra Trump e la Meloni, da Rutte all'Iran.

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Dimmi La Verità | Rinaldi (Fn): «A cena con Alemanno parleremo del programma di Vannacci»

Dimmi La Verità | Rinaldi (Fn): «A cena con Alemanno parleremo del programma di Vannacci»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 giugno 2026. Il professore Antonio Maria Rinaldi di Fn ci parla della cena di stasera con Alemanno e del programma di Vannacci.

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Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una proposta di legge per bimbi senza passaporto»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 giugno 2026. La deputata di Azione Federica Onori ci spiega la proposta di legge per i bimbi senza passaporto.

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Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Folle l'attacco di Trump alla Meloni»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Folle l'attacco di Trump alla Meloni»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 giugno 2026. il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta l'attacco di Trump alla Meloni e il caos sull'Iran.

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