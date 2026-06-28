Sergio Giraldo
2026-06-28

Mai dire Blackout | Giù il petrolio, su il termometro.

Hormuz riapre e il petrolio cala, ma restano tensioni nell’OPEC. Reti elettriche sotto stress, carbone cinese e crisi Volkswagen.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Hormuz riapre, lentamente

Mai dire Blackout | Hormuz riapre, lentamente

Tregua USA-Iran, le petroliere si muovono. Pedaggi (possibili) contestati dagli armatori. Prezzi in calo e ripartenza del Golfo, mentre il WSJ accusa Trump di avere ceduto all’Iran.

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Mai dire Blackout | Energia e metalli, rotte sotto pressione

Mai dire Blackout | Energia e metalli, rotte sotto pressione

Petrolio USA primo al mondo, ancora crisi di Hormuz, metalli sotto stress, rame in rialzo e logistica sempre più difficile per rinnovabili e batterie.

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Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Scorte di greggio USA sotto pressione. Aggirare Hormuz si può (alla lunga). Transiti protetti nell’ombra. Arriva il ferro di Simandou. Data center contro bollette.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Iea sugli investimenti. La Cina e il greggio. Stagione di prezzi elettrici a zero. I metalli dopo la tregua. Eolico offshore tedesco in crisi.

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