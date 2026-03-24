Francesco Borgonovo
2026-03-24

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 marzo con Francesco Borgonovo

francesco borgonovo

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La vittoria del No al referendum sulla giustizia è una batosta»

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Ecco #DimmiLaVerità del 23 marzo 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

K.I.S.S. | Il nome del guerriero

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Perché aeroplani ed elicotteri militari statunitensi portano il nome delle tribù indiane? Ecco l’idea un po’ folle ma rivoluzionaria di un generale americano.

sergio barlocchetti kiss podcast

Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

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Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$.

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Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Trump in Iran ha fatto un azzardo»

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Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo l'azzardo di Trump in Iran.

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