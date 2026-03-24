2026-03-24
Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 marzo
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 marzo con Francesco Borgonovo
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 marzo con Francesco Borgonovo
Ecco #DimmiLaVerità del 23 marzo 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.
Perché aeroplani ed elicotteri militari statunitensi portano il nome delle tribù indiane? Ecco l’idea un po’ folle ma rivoluzionaria di un generale americano.
Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$.
Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo l'azzardo di Trump in Iran.