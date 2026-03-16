2026-03-16
Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 marzo
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa #podcast del 16 marzo con Flaminia Camilletti
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa #podcast del 16 marzo con Flaminia Camilletti
«Mai come oggi i leader mondiali dovrebbero ricordarsi della lezione di Silvio Berlusconi in politica estera. E rintracciare ciò che è ancora attuale dello spirito di Pratica di Mare: sapersi mettere nei panni dell’interlocutore, coltivare il dialogo senza pregiudizi è un prerequisito per il successo della diplomazia». Marco Carnelos è stato ambasciatore italiano in Iraq e inviato speciale in Siria. Ha scritto con Giovanni Castellaneta il libro Berlusconi, il mondo secondo lui. Una lezione di politica estera nell’attuale disordine globale (Guerini Associati).
A che punto è la notte in Iran?
«Domina l’incertezza e la volatilità economica e sociale. Le democrazie occidentali, con le loro fragilità nelle catene di approvvigionamento, nei sistemi economici e nella capacità delle opinioni pubbliche di sopportare privazioni prolungate, hanno una soglia di resistenza molto più bassa di quella della popolazione iraniana».
Un po’ come accadde nei primi giorni del conflitto in Ucraina, anche stavolta abbiamo il sospetto che il nemico sia più resistente alla sofferenza?
«L’Iran è sotto sanzioni da 47 anni e si è adattato a convivere con la privazione come condizione strutturale. Se misuriamo la capacità di resistenza a livello di opinioni pubbliche, quella iraniana è superiore. Detto questo, ci sono aspetti militari che non vanno sottovalutati».
L’uccisione di Khamenei non facilita le cose?
«Eliminare il leader supremo è stato un atto percepito come un affronto quasi religioso: e quando entra in gioco la dimensione religiosa, i compromessi diventano molto più difficili. Non c’è una strategia chiara da parte americana, e la capacità di risposta iraniana è stata sottovalutata».
Anche nel caso di Hezbollah?
«Sì, ce lo avevano descritto come degradato e decapitato, e invece sta dimostrando di avere ancora la capacità di attaccare efficacemente Israele e in modo addirittura sincronizzato con i lanci provenienti dall’Iran».
Ha parlato di «sottovalutazione» della risposta iraniana. Non è un’accusa da poco.
«La sottovalutazione sta diventando quasi un fardello cronico delle nostre capacità di intelligence. Pur disponendo di asset straordinari per la raccolta dati, molto spesso da questi strumenti vengono tratte conclusioni che non aderiscono alla realtà. Le spiegazioni sono due: o il metodo di analisi è sbagliato, oppure i Paesi avversari mettono in pratica azioni di dissimulazione che vanno a bersaglio».
Il rischio atomico esiste?
«Nel giugno scorso il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver cancellato completamente il programma nucleare iraniano, e appena otto mesi dopo i suoi negoziatori si recavano a Ginevra per negoziarne lo smantellamento. La contraddizione stride, e incrementa l’incertezza. Siamo in presenza di situazioni senza precedenti, e non mi sentirei più di escludere nulla».
È possibile che vi sia una strategia più profonda, volta a complicare la vita alla Cina sui rifornimenti energetici?
«La Cina aveva già parzialmente ridotto la propria esposizione ai rifornimenti dal Golfo. Alcuni Paesi stanno chiedendo all’Iran l’autorizzazione al passaggio nelle acque dello Stretto, e l’Iran la sta concedendo. La Cina, ad esempio, ha ottenuto il permesso di far transitare le proprie petroliere, non è ancora chiaro se la stessa concessione l’abbia ottenuta anche l’India».
Dunque?
«Dunque, l’impatto maggiore della scarsità di petrolio non lo sta registrando la Cina, bensì le economie europee: stiamo assistendo a un immenso innalzamento dei noli marittimi, soprattutto quelli garantiti dalle grandi compagnie assicurative occidentali. Una delle maggiori compagnie petrolifere europee ha già invocato la clausola di forza maggiore. Il temporaneo raffreddamento del prezzo del petrolio, legato alle dichiarazioni di Trump sulla fine imminente della guerra, è una cosa che può durare qualche giorno; ma se il conflitto continua, come sembra, il sistema non reggerà, e infatti negli ultimi giorni abbiamo registrato un nuovo rialzo».
Quindi la strategia iraniana è lasciar passare il tempo, strangolandoci con il caro-energia?
«L’Iran ha costruito una strategia secondo cui il colpo economico imporrà ai belligeranti di fermarsi. Il sistema economico internazionale è già stato messo a durissima prova da due fenomeni imprevisti - il Covid e la guerra in Ucraina - con i loro impatti sulle catene di approvvigionamento. Il conflitto in Iran rappresenta il terzo elemento destabilizzante. Se a questo, si aggiungesse un intervento attivo di russi e cinesi in tale schema di logoramento, le conseguenze potrebbero essere ancora più devastanti. Io la chiamo la strategia della “morte inflitta attraverso mille tagli”».
Ad oggi un regime change non sembra all’orizzonte.
«L’Iran è un Paese con ampie minoranze: azeri nel Nord, curdi nel Nord Ovest, arabi nel Sud Ovest, beluci nel Sud Est, tutti caratterizzati da movimenti più o meno irredentisti. Sembrerebbe ci siano tentativi di sobillare in particolare i curdi per creare instabilità interna. Ma vedo molta improvvisazione. Anche chi dispone delle migliori informazioni sul terreno - come gli israeliani - ha dimostrato di poter prendere cantonate colossali. Capita anche ai migliori».
Come sta rispondendo l’Europa di fronte alla più grande minaccia economica degli ultimi decenni?
«I leader europei sembrano in larga parte inadeguati, pallide ombre di quelli di un tempo. Basta leggere i loro comunicati sperduti, senza una direzione, e senza nemmeno un’apparente consapevolezza della gravità della situazione».
L’Unione europea, i cui vertici sono rimasti in ombra in questi giorni cruciali, dovrà necessariamente cambiare volto per non sparire?
«L’Unione europea ha un suo potere deterrente forte, che non è militare (e temo sia un miraggio inseguirlo oggi, sembra tardi) ma un soft power economico. Dispone di due strumenti di enorme influenza globale: primo, la forza del suo mercato - 500 milioni di consumatori - che teoricamente le permetterebbe di avere voce in capitolo su tutto. Secondo, il potere regolamentare, spesso usato in modo controproducente. Penso alle alte tecnologie e all’intelligenza artificiale: noi europei non abbiamo alcuna autonomia, e dipendiamo interamente da piattaforme americane o presto cinesi. Ci siamo consegnati allo straniero. Ne avremmo anche un terzo, dirompente, l’euro come valuta di riserva per gli scambi, ma non lo abbiamo voluto usare».
Occorre una riforma urgente?
«Per sopravvivere con dignità e una capacità d’azione incisiva nel contesto internazionale, la regola dell’unanimità deve essere abolita. E forse bisogna selezionare meglio la propria classe dirigente: abbiamo a che fare con figure imbarazzanti, da Merz che rilascia dichiarazioni a dir poco imbarazzanti, a Macron in preda a una bulimia di iniziative improduttive, per finire con Starmer in caduta libera. Sánchez sembra l’unico in grado di opporsi a certe prepotenze americane, mentre il nostro premier ha mantenuto finora un prudente silenzio strategico. In alcuni casi, non tutti, il silenzio è la migliore strategia».
Qual è l’insegnamento berlusconiano che conviene ricordare in questi tempi?
«Berlusconi aveva una caratteristica che manca agli attuali leader: l’empatia cognitiva. Significa avvicinarsi a un negoziato portando avanti i propri interessi, ma sforzandosi di capire le esigenze dell’altro. Se non si capisce cosa muove l’interlocutore, si finisce in un vicolo cieco e il negoziato non produce risultati».
Il principale successo della gestione berlusconiana fu il summit Bush-Putin a Pratica di Mare.
«Berlusconi riuscì nell’impresa. Eppure, appena sei mesi dopo la firma, la Nato annunciò il suo terzo allargamento a sette nuovi Paesi dell’Europa orientale. Berlusconi si chiese quale messaggio si stesse mandando a Putin, sottolineando l’incongruenza: da un lato si creava il Consiglio Nato-Russia, dall’altro si avanzava verso i confini dell’ex impero sovietico».
È possibile recuperare lo spirito di Pratica di Mare in un mondo completamente diverso?
«Riscoprire lo spirito di Pratica di Mare significa tenere aperti i canali di dialogo con tutti. Respingere le pregiudiziali e la deleteria logica del gioco a somma zero. Oggi Berlusconi avrebbe fatto questo sforzo sia verso la Russia che per le crisi in Medio Oriente. Avrebbe inoltre provato a moderare con gli Stati Uniti, anche se riconosco che interagire con un personaggio narcisistico, imprevedibile e volitivo come Trump sarebbe stato un compito arduo anche per lui».
Il premier Meloni ha sottolineato che l’Italia non vuole entrare in guerra. Come si sta muovendo il governo?
«L’Italia dovrebbe essere un ponte tra mondi diversi, e svolgere un ruolo di mediatore, possiede le migliori credenziali politico-culturali: per fare questo, però, occorre avere il coraggio di dire certe cose, interrompendo il silenzio strategico. Questo coraggio Meloni l’ha trovato in Parlamento, sebbene forse con qualche giorno di ritardo. Per me il minimo sindacale è la coerenza: se si condanna la Russia come aggressore in Ucraina, lo stesso metro di giudizio andrebbe applicato nei confronti di Usa e Israele in Iran. Senza questa coerenza, la credibilità come mediatori crolla».
«Potremmo cominciare così: eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Ma il mondo, purtroppo, ha fatto da solo e in peggio». Una punta d’amarezza c’è in fondo al ragionamento di Fabio Brescacin, ’55 classe di ferro, ma anche di soavità come quella dei sogni. Si affida a una celeberrima strofa di Gino Paoli per tracciare la sua traiettoria di studioso, imprenditore e «militante a fianco della natura e per i contadini». Un impegno culturale che si è fatto disegno imprenditoriale e che oggi con EcorNaturaSì è divenuto protagonismo su tre fronti: produzione agricola, distribuzione alimentare, divulgazione di corrette linee guida nutrizionali. «L’ho voluto indicare nella nostra ultima campagna di informazione: fa’ che il cibo sia la tua medicina. Il copyright è di Ippocrate, l’impegno è nostro al servizio dei consumatori, a sostegno degli agricoltori».
E i quattro amici al bar?
«È una storia lunga ed esaltante. Mi ero appena laureato in agraria: si sentivano ancora gli echi del ‘77. Ma io con dei miei compagni di corso che poi sono diventati soci nella prima avventura imprenditoriale avvertivo che la vera rivoluzione stava nel tornare alla terra, alla buona terra. Partii per l’Inghilterra per un anno di ulteriore studio e al mio ritorno con gli amici del bar abbiano fondato Ariele, che è stata la prima bottega biologica d’Italia. Da lì è cominciato il percorso che oggi si è fatto NaturaSì con una precisa idea: coltivare naturalmente, per vendere equamente offrendo a chi consuma un’alternativa salutare facendo del bene alle persone e alla terra. Ancora oggi questo è il paradigma di NaturaSì».
Che però è ben altra cosa…
«Dimensionalmente sì, ma nella filosofia produttiva no. Mi piacerebbe molto parlare ai nostri clienti di Rudolf Steiner, dell’antroposofia che ci ha portato a Treviso a fondare un circolo ispirato alle teorie steineriane applicate all’agricoltura. Strano no? In questo mondo tutto orientato al profitto NaturaSì è retta da una fondazione non profit, la Libera Fondazione Antroposofica Rudolf Steiner, che può nominare 7 dei 12 membri del consiglio di amministrazione».
E Brescacin è ancora u no dei quattro del bar?
«Beh di anni ne sono passati, ma sì: credo ancora in ciò che ho perseguito per tutta la vita. Amo la terra, chi la lavora con l’intento di sostentare gli uomini. Il mondo attorno a me è cambiato e noi dobbiamo stare al passo con i tempi però senza perdere la nostra identità. Senza farsi influenzare. Io per evitare interferenze non ho nemmeno la televisione a casa».
A quanti negozi siete arrivati?
«Abbiamo più di 350 negozi di cui 120 gestiti direttamente; fanno metà del nostro fatturato che si aggira sul mezzo miliardo di euro. Fondamentale per noi è il rapporto diretto con le aziende agricole. Alcune sono socie o sono da noi partecipate - l’Azienda agricola San Michele nel veneziano, la Fattoria Di Vaira in Molise, le Cascine Orsine nel pavese, l’Azienda Agricola Biodinamica La Decima nel vicentino - altre sono fornitori abituali e ormai sono più di 300 tutte a coltivazione biologica, molte biodinamiche. È da questi campi che traiamo gran parte dei prodotti che vengono commercializzati nei nostri punti vendita e che ci fanno essere il più consistente e importante operatore nel biologico in Italia e tra i primi in Europa».
Sicuro che il biologico funziona ancora? Non è troppo caro per le tasche degli italiani?
«Funziona, eccome se funziona. Da quando siamo nati siamo sempre cresciuti. Le tappe di avvicinamento ai traguardi di oggi sono state scandite da scelte e momenti precisi. Dopo Ariele fondammo Ecor, poi nel ’92 nasce NaturaSì per dare vita a una rete di supermercati dove si vendeva solo bio. Poi nel 2009 c’è stata la fusione tra Ecor e NaturaSì e ora siamo qui con sempre nuovi progetti. Uno a cui teniamo molto è la libera Scuola Steiner Waldorf “Novalis” in provincia di Treviso: accoglie bambini e ragazzi dalla scuola d’infanzia fino al termine del percorso superiore, è la prima in Italia a rilasciare un diploma in agricoltura biologica biodinamica. Che è la vocazione della San Michele, l’azienda biodinamica che abbiamo in provincia di Venezia. Queste e molte altre sono le ragioni per cui il biologico funziona. Quanto al prezzo, su questo abbiamo impostato una recentissima campagna di comunicazione che parte da questo slogan: se paghi un prezzo del cibo troppo basso qualcuno lo paga per te».
Domanda scontata: chi paga?
«Tutti noi con le tasse, con la sanità che va in crisi perché nutrirsi troppo e male ci porta a intasare gli ospedali. Le statistiche sulle malattie non trasmissibili derivanti da alimentazione scorretta sono devastanti. Con le tasse dobbiamo fare fronte ai disastri ambientali, dobbiamo trovare dei rimedi ai terreni che vengono progressivamente abbandonati e ci costringono a importare la qualunque e non si sa cosa. Ma i primi a pagare sono i contadini. La nostra campagna si chiama: il giusto prezzo del cibo per la salute dell’uomo e della terra. Noi esponiamo sui cartellini dei prezzi non solo il costo del prodotto, ma quanto va remunerato il lavoro, starei per dire sociale, che svolge l’agricoltore che è la prima sentinella e il primo tutore dell’ambiente. Nella nostra campagna abbiamo messo una foto di un finocchio a 1,80 euro di costo che spiega come un euro e venticinque centesimi vanno a remunerare il costo del prodotto stesso e 55 centesimi remunerano i cosiddetti servizi ecosistemici, dalla tutela della biodiversità a quella del paesaggio, che l’agricoltore svolge. Se si guarda così il biologico è proprio a buon mercato. E ora c’è la guerra che ci dà una mano».
Ma come la guerra? Da uno come lei ci si spetterebbe una condanna della guerra…
«Proprio per ciò che penso e per ciò che ho fatto mi posso permettere di ridicolizzare la guerra e dire che ci dà una mano. Sia chiaro: io sono contro la guerra! Con l’aumento vertiginoso che subiranno i fertilizzanti e i costi energetici che schizzano in alto, i prezzi dell’agricoltura convenzionale subiranno un’impennata mentre i prezzi delle produzioni biologiche proprio perché sono di prossimità, perché vengono coltivate con fertilizzanti organici nel pieno rispetto del ciclo naturale resteranno stabili. E finalmente il consumatore si accorgerà che bio conviene. E poi conviene perché protegge la terra che è la nostra unica casa, che quelli che fanno le guerre non mi pare abbiamo così tanto a cuore».
Come fa l’agricoltura biologica a proteggere il pianeta?
«Ci sono precisi indicatori scientifici. Un dato a me pare clamoroso: l’agricoltura convenzionale e l’uso del suolo emettono 12 gigatonnellate (una gigatonnellata è pari a un miliardo di tonnellate, ndr), l’agricoltura biologica è in grado di catturare e assorbire 18 gigatonnellate di C02, vuol dire contribuire grandemente a risanare l’ambiente. Un altro dato: ogni albero cattura 33 chili di C02 e una tonnellata di composto organico fa risparmiare sei quintali di anidride carbonica. Si vede così quanto sia fondamentale considerare il rapporto costo beneficio dei sistemi agroalimentari quando si parla complessivamente di tutela ambientale. L’agricoltore che coltiva in biologico è un attore reale e concreto della salvaguardia del pianeta».
D’accordo, ma gli agricoltori se la sono presa tanto col Green deal. Come se lo spiega?
«Premesso che abbandonare il Green deal è un errore, rispondo che est modus in rebus. Il progetto europeo è stato mal concepito, mal raccontato e ancora peggio implementato, Bisogna fare leva sull’alleanza agricoltore-consumatore per far percepire i vantaggi di politiche e di pratiche orientate alla tutela ambientale. Se si impongono troppe regole sovente inefficaci si produce l’effetto opposto. L’Europa per molto tempo ha dato l’idea di considerare l’agricoltura nemica dell’ambiente e invece è l’esatto opposto».
Per questo NaturaSì sta lanciando la campagna sui benefici del biologico?
«Cerchiamo di coinvolgere il consumatore in una gestione responsabile dei suoi acquisti. Non mi stancherò mai di ripetere che l’atto alimentare è culturale, sociale, economico e politico. A secondo di cosa si consuma si determinano il corso e gli obbiettivi dei cicli economici. Dunque se è vero com’è vero che la tutela ambientale è, almeno a pelle, un patrimonio comune bisogna tradurre questa aspirazione in comportamento consapevole anche nell’acquisto alimentare».
Quindi i giovani sono i vostri primi clienti…
«No, mi viene da dire purtroppo no. Non hanno la percezione dell’acquisto responsabile. I nostri migliori clienti sono le famiglie con bambini piccoli che stanno molto attente ai valori nutrizionali, alla salubrità e provenienza del cibo. E poi ci sono gli anziani. Consumano poco, dovrebbero avere più reddito, ma quando possono fanno scelte che li avvicinano alla campagna, alla natura. Credo che si debbano condurre campagne di sensibilizzazione sul valore culturale del cibo e sul suo valore nutrizionale. Mi viene da rimpiangere il Regimen Sanitatis della scuola medica salernitana che indica come da mille anni sia nostro patrimonio di civiltà comprendere la relazione tra cibo e salute».
Quali sono dunque le scelte più consapevoli?
«Cibo da coltivazione biologica di prossimità. Il chilometro zero è diventato un modo di dire, ma deve continuare a essere un modo di fare e di proporre cibi freschi che arrivano a tempo zero sulla tavola. Noi abbiamo un centro logistica che in 24 ore porta nei mercati di tutta Italia ogni prodotto. Qualcosa dobbiamo importare, ma è sempre da coltivazione biologica certificata. E poi c’è il terzo elemento indispensabile: la stagionalità. Per mangiare secondo natura e stare in salute bisogna andare a tempo con la natura».
Oggi e domani potrebbero arrivare delle risposte dal Consiglio Energia e dal Consiglio Ambiente a Bruxelles per tamponare l’emergenza prezzi di carburanti ed energia. Sul tavolo, quindi, un Piano d’azione per un’energia accessibile e misure per affrontare la traslazione dei costi Ets. Parteciperà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che prenderà parte anche alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare. Prevista anche una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia del G7 presieduta dalla Francia. I temi sempre gli stessi.
Come già emerso, a Bruxelles la scorsa settimana si è parlato di un razionamento dell’energia elettrica, così come avvenuto nel 2022, all’inizio della guerra in Ucraina, ma si pensa anche ad altre soluzioni come il ritorno al nucleare con i mini-reattori di nuova generazione.
Intanto, mentre si discute su cosa fare, alle pompe il prezzo medio self-service è di 1,84 euro al litro per la benzina e 2,07 euro al litro per il gasolio. Per capire la gravità della situazione, basta ricordare che la maggior parte degli italiani possiede mezzi alimentati a diesel e che lo stesso tipo di carburante è quello che serve a mezzi come tir, furgoni e macchine da lavoro. Nel frattempo, il Financial Times fa anche sapere che, se i prezzi del greggio si mantenessero ai livelli raggiunti dall’inizio della guerra in Iran, le compagnie petrolifere statunitensi potrebbero incassare quest’anno un guadagno straordinario di oltre 60 miliardi di dollari. Inoltre, secondo le proiezioni della banca d’investimento Jefferies, i produttori americani genereranno un flusso di cassa aggiuntivo di 5 miliardi di dollari solo questo mese, a seguito di un aumento dei prezzi del petrolio di circa il 47% rispetto al 28 febbraio, giorno dell’attacco in Iran. Quadro più complicato, invece, per le maggiori compagnie petrolifere internazionali. Tuttavia, il segretario americano all’Energia, Chris Wright, ha assicurato che i prezzi torneranno ai livelli pre bellici in tempo per i viaggi estivi.
Per quanto riguarda l’Italia, ne ha parlato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Diario della domenica su Rete 4: «Dobbiamo evitare che ci sia un’impennata dei prezzi: il governo sta valutando una riduzione delle accise». Le sue parole però vanno contro quello che aveva spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al Quotidiano nazionale: «No a un taglio delle accise» perché «con il governo Draghi costò allo Stato, ai cittadini, circa 1 miliardo al mese e non raggiunse l’obiettivo». Il ministro si è detto favorevole, invece, a interventi mirati per i meno abbienti. Tajani ha poi precisato: «Stiamo lavorando, il problema non è fare in fretta ma fare bene». Tradotto: il governo prende tempo perché il rischio è quello di far danni.
«Il governo sceglie la strada sbagliata, rifiutando di tagliare le accise come prevede la normativa italiana e annunciando i soliti inutili palliativi che varranno solo per le famiglie meno abbienti senza apportare reali benefici alla collettività», lamenta il Codacons, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate da Urso. «Il ministro boccia su tutta la linea il possibile taglio delle accise, fornendo a supporto delle sue tesi numeri inesatti» perché «la riduzione della tassazione sui carburanti operata da Draghi nel marzo del 2022 portò infatti l’indice nazionale dell’inflazione a calare in modo immediato dello 0,5% (dal 6,5% al 6%) che, tradotto in soldoni e considerata la spesa per consumi delle famiglie italiane dell’anno 2022, equivale ad un risparmio da circa 4 miliardi di euro per la collettività dei consumatori».
«Un’idea sulla quale ragionare», ha di nuovo ribadito il vicepremier Tajani nella stessa giornata: «Può essere un taglio delle accise compensato dall’aumento dell’Iva». Si registra un po’ di confusione, insomma: l’unica certezza è che con il rialzo dei prezzi anche l’Iva si alza e quindi lo Stato incasserà di più. L’altra certezza è che si sta attentissimi ai conti. Obiettivo: rimettere i conti in ordine e uscire, come previsto, entro quest’anno dalla procedura d’infrazione Ue.
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