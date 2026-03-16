{{ subpage.title }}

 Flaminia Camilletti
2026-03-16

Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa #podcast del 16 marzo con Flaminia Camilletti

True

«Trump ha sottovalutato l’Iran. L’Italia ora potrebbe mediare»

«Trump ha sottovalutato l’Iran. L’Italia ora potrebbe mediare»
Marco Carnelos (Imagoeconomica)
L’ex ambasciatore in Iraq Marco Carnelos: «Leader Ue imbarazzanti. Dovrebbero ricordare la lezione di Berlusconi in politica estera: si dialoga con tutti, dalla Russia al Medio Oriente».

«Mai come oggi i leader mondiali dovrebbero ricordarsi della lezione di Silvio Berlusconi in politica estera. E rintracciare ciò che è ancora attuale dello spirito di Pratica di Mare: sapersi mettere nei panni dell’interlocutore, coltivare il dialogo senza pregiudizi è un prerequisito per il successo della diplomazia». Marco Carnelos è stato ambasciatore italiano in Iraq e inviato speciale in Siria. Ha scritto con Giovanni Castellaneta il libro Berlusconi, il mondo secondo lui. Una lezione di politica estera nell’attuale disordine globale (Guerini Associati).

Continua a leggere Riduci
​marco carnelos
True

«Con i rincari ci convertiremo al bio»

«Con i rincari ci convertiremo al bio»
Fabio Brescacin
Il fondatore di NaturaSì, Fabio Brescacin: «Con gli aumenti dei fertilizzanti, i prezzi dell’agricoltura convenzionale saliranno Mangiare male ha un costo che si paga in medicine. Per l’Ue l’agricoltura è nemica dell’ambiente: falso».

«Potremmo cominciare così: eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Ma il mondo, purtroppo, ha fatto da solo e in peggio». Una punta d’amarezza c’è in fondo al ragionamento di Fabio Brescacin, ’55 classe di ferro, ma anche di soavità come quella dei sogni. Si affida a una celeberrima strofa di Gino Paoli per tracciare la sua traiettoria di studioso, imprenditore e «militante a fianco della natura e per i contadini». Un impegno culturale che si è fatto disegno imprenditoriale e che oggi con EcorNaturaSì è divenuto protagonismo su tre fronti: produzione agricola, distribuzione alimentare, divulgazione di corrette linee guida nutrizionali. «L’ho voluto indicare nella nostra ultima campagna di informazione: fa’ che il cibo sia la tua medicina. Il copyright è di Ippocrate, l’impegno è nostro al servizio dei consumatori, a sostegno degli agricoltori».

Continua a leggere Riduci
fabio brescacin
True

Giostra di riunioni dell’Ue e del G7. Fi insiste: accise giù, compensa l’Iva

Giostra di riunioni dell’Ue e del G7. Fi insiste: accise giù, compensa l’Iva
Antonio Tajani (Ansa)
Il gasolio schizza sopra i 2 euro al litro. Il ministro Usa: «Calo dei prezzi entro l’estate».

Oggi e domani potrebbero arrivare delle risposte dal Consiglio Energia e dal Consiglio Ambiente a Bruxelles per tamponare l’emergenza prezzi di carburanti ed energia. Sul tavolo, quindi, un Piano d’azione per un’energia accessibile e misure per affrontare la traslazione dei costi Ets. Parteciperà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che prenderà parte anche alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare. Prevista anche una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia del G7 presieduta dalla Francia. I temi sempre gli stessi.

Continua a leggere Riduci
ue

K.I.S.S. | La giornata nera

K.I.S.S. | La giornata nera

Prima di diventare l’uomo più veloce e famoso del mondo, fu asso della caccia e anche abbattuto. Ecco un piccolo ritratto di uno dei piloti migliori al mondo.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy