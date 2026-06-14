Sergio Giraldo
2026-06-14

Mai dire Blackout | Energia e metalli, rotte sotto pressione

Petrolio USA primo al mondo, ancora crisi di Hormuz, metalli sotto stress, rame in rialzo e logistica sempre più difficile per rinnovabili e batterie.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Mai dire Blackout | Hormuz, ferro e data center

Scorte di greggio USA sotto pressione. Aggirare Hormuz si può (alla lunga). Transiti protetti nell’ombra. Arriva il ferro di Simandou. Data center contro bollette.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Iea sugli investimenti. La Cina e il greggio. Stagione di prezzi elettrici a zero. I metalli dopo la tregua. Eolico offshore tedesco in crisi.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Iraq tra oleodotti e barili. Sinopec sempre più in profondità. L'Europa dipende troppo dal gas americano. Il solare spagnolo non ripaga il mutuo. Washington Post contro il Green Deal. Grano e zucchero sotto pressione.

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