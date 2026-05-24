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Francesco Borgonovo
2026-05-24

Più che all’aspirante killer di cristiani «Avvenire» pensa alla cittadinanza

Più che all’aspirante killer di cristiani «Avvenire» pensa alla cittadinanza
Gli attimi concitati dopo la tentata strage, con passanti italiani e stranieri che bloccano l’aspirante killer per le strade di Modena (Ansa)
Il giornale dei vescovi non si preoccupa dei fedeli messi nel mirino ma del fatto che un soccorritore egiziano non sia ancora italiano. Peccato che lui per primo non sembri così desideroso di diventarlo.

Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, non ha espresso particolare preoccupazione nell’apprendere che Salim El Koudri, l’attentatore di Modena, in alcuni momenti di particolare furore se la prendeva con i «bastardi cristiani» e intendeva «bruciare Gesù». Anzi, da subito il giornale cattolico si è impegnato a ripetere che «dobbiamo dire no alle scorciatoie della propaganda», cioè evitare di criticare il sistema dell’immigrazione di massa per colpa dello stragista di origini marocchine. In compenso, ieri il foglio dei vescovi ha pubblicato una paginata di intervista a uno degli «eroi di Modena», cioè i coraggiosi che hanno fermato El Koudri dopo che aveva terminato la sua corsa assassina e si era lanciato fuori dall’auto con un coltellaccio in mano.

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salim el koudri
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Cuciniamo insieme | Torta croccante di fragole e crema

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Hanno suonato all’improvviso degli amici per un tè di pomeriggio. In casa non c’era quasi niente e allora aguzziamo l’ingegno ed ecco una trovata che si fa in fretta super gustosa e dal costo irrisorio. L’ispirazione è venuta da una confezione di pasta fillo che sonnecchiava in frigorifero in attesa di farsi involtini Primavera e che invece si è trasformata in una delizi di stagione. E allora diamo luogo alla dolcezza.
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«Cuba non sarà mai una colonia»

«Cuba non sarà mai una colonia»
Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla (Ansa)
Il ministro degli Esteri, Rodríguez Parrilla, alla «Verità»: «Un’aggressione militare contro di noi avrebbe conseguenze imprevedibili. Gli altri Stati smettano di guardare».

Si stringe ogni giorno di più il cerchio intorno a Cuba, e al largo delle coste dell’isola caraibica è apparsa la portaerei a propulsione nucleare Nimitz accompagnata dal suo gruppo d’attacco. L’annuncio dell’arrivo è stato fatto dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom), responsabile delle operazioni militari in America Latina e Caraibi, che in un post su X ha scritto: «Benvenuti nei Caraibi, gruppo d’attacco del Nimitz».

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Iran, Trump: «Accordo oppure attacco». La decisione è attesa entro oggi

Iran, Trump: «Accordo oppure attacco». La decisione è attesa entro oggi
Donald Trump (Ansa)
  • «Intesa vicina ma firmo solo alle nostre condizioni, a partire dal nucleare». Poi Donald sente i Paesi del Golfo: alcuni favorevoli a un altro assalto per piegare l’Iran. Rubio più cauto ma ottimista. Ipotesi tregua di 60 giorni.
  • La chiusura dello Stretto di Hormuz ci è già costata più di 2 miliardi. Il caro benzina dovuto alla crisi in Iran ha impattato sulle bollette europee per 42 miliardi.

Lo speciale contiene due articoli.

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Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion.

sergio giraldo mai dire blackout
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